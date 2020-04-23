【網絡攻擊】黑客愛攻流動裝置　網絡欺詐無遠弗屆

▲ 根據LexisNexis Risk Solutions報告，黑客會利用自動化機械人（bot）發動網絡攻擊，而每個機械人都可以發動上百萬次攻擊，破壞力不容小覷，且其動作緩慢，不容易被發現。（法新社圖片）

現時人們人手一部甚至兩部智能電話及其他流動裝置，網購機票、食品甚至日用品成為常態，聰明的黑客當然不會放過這個好機會。根據LexisNexis Risk Solutions早前發表的網絡罪案研究報告，去年7月至12月，全球涉及網絡攻擊的宗數就達到4億宗，當中針對電腦的攻擊就有1.37億宗，而針對流動裝置的攻擊就有2.54億宗，比桌面電腦多出一倍。

報告亦顯示，環球流動裝置受攻擊宗數的按年增長高達56%，而桌面電腦就錄得-23%的負增長。而在流動裝置類別中，瀏覽器被攻擊增長宗數僅14%，而應用程式被攻擊的增長率按年增長到多達56%。

LexisNexis Risk Solutions欺詐與識別市場策劃總監Cameron Church表示，黑客對流動裝置的攻擊比率持續上升，跨境攻擊數量亦有所增加，由此可預見未來三年有關數字將會繼續上揚。「人們日常生活離不開科技，這趨勢將帶來更大挑戰，Amazon Go及Walmart Chinas Scan and Go等服務將獲其他電子商貿商家更廣泛採用，我們預期透過社交媒體及通訊渠道的交易將會增加。」

自動化機械人發動過百萬次攻擊

根據LexisNexis Risk Solutions報告，網絡罪案已覆蓋全球，黑客並非針對單一行業或公司。報告顯示，曾經在一宗欺詐案件中發現7.3萬個被黑客控制的流動裝置，而該批裝置竟然在另一宗案件中重複出現。

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其次，報告亦揭示，黑客會利用自動化機械人（bot）發動網絡攻擊，而每個機械人都可以發動上百萬次攻擊，破壞力不容小覷。而綜觀全球國家及地區，錄得最多機械人攻擊的地方包括加拿大、的狗、法國、印度、巴西，而德國、加拿大及法國的攻擊都主要面向金融及媒體機構。Church表示，「我們發現，自動程式機械人以該等機構為目標，進入其客戶帳戶，透過網絡釣魚方式使用惡意軟件，或使用另一種惡意程式獲得該等客戶資料。」

他解釋，一如其他行業，金融機構採用極高水平的保安技術，保障客戶金錢避免受到精密攻擊。

然而，不論新手騙徒還是資深騙徒，只要幸運地有一次成功進入客戶帳戶，便有機會取走客戶賬戶內的金錢，產生破壞性後果。

Church指出，較常見到的自動程式機械人，操作方式非常慢，其頻率和涉及的流量水平不易被發現，建議企業應集中資源，找出及制止這類活動，長遠有助保障其客戶。

另一方面，Church亦強調，身為消費者，亦要把操作系統更新至最新版本，只在可信賴的來源下載應用程式使用，例如Google Play 或 Apple App Store。「避免安裝不熟悉的應用程式。部分詐騙份子會借助遙距登入移動裝置發動攻擊。」

記者：李彥煒

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