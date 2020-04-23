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【港股分析】季績大跌9成又唔派息　點解金沙仲有得升

股樓投資 16:09 2020/04/23

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藍籌濠賭股金沙中國（01928）控股股東LAS VEGAS SANDS CORP.公布截至今年3月底首季業績。根據美國公認會計原則，金沙中國淨收益總額達8.14億美元，按年下跌65.1%，期內更轉盈成虧，錄得1.66億美元淨虧損。不過股份今日高開後反覆向好，全日升2.8%，收報31.55元，究竟點解會咁？

原來各間大行對呢份業績都尚算滿意，美銀報告指，集團首季經調整物業EBITDA為6,700萬美元，按年及按季計同樣大跌92%，但仍略高於該行及市場預期，認為公司成本控制較預期好。又認為金沙今年下半年至明年EBITDA增長，會因為有新賭廳落成，仍會高於同業。對於集團上周公布9年來首次不派發未期息，美銀相信金沙明年有盈利後，會恢復派息。該行給予股份39.2元目標價，現價計有逾20%潛在升幅。

大行滿意之外，管理層亦對前景充滿信心，控股股東LVS主席兼行政總裁Sheldon G. Adelson指出，對內地與澳門5月下旬及6月或開始解除若干相關旅遊限制持樂觀態度，有信心旅遊觀光行業仍有復甦機會，又強調現階段並非暫停或放慢投資澳門項目的時機。

金沙股價在3月中及4月上旬，技術上築成兩個小圓底，出現見底訊號，近期股價亦守穩10天綫及20天綫，約30元水平之上。彭博預測公司明年市盈率（PE）約15倍，息率達6.5厘，若短期澳門解除旅遊限制等好消息出爐，股價有望挑戰早前橫行區底部，即35元附近。

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撰文 : 葉志偉

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