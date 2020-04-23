【利豐私有化】獨立財務顧問︰私有化出價較2年平均市盈率溢價64%

▲ 利豐早前建議以1.25元價格私有化。

利豐 （00494） 擬以1.25元私有化，獨立財務顧問百德能證券表示，按照市盈率及總價值/經調整EBITDA比率計算，私有化作價相當於溢價64%及19.1%，與歷史估值倍數相比，作價屬公平合理。

百德能表示，於利豐提出私有化的最後交易日（3月30日）前24個月，股份以平均市盈率11.3倍，及總價值/經調整EBITDA比率7.6倍的價格交易。期內股份價格下跌71.9%，平均收市價約為1.58元。

而自利豐公佈淡馬錫投資於利豐物流後，股份買賣價格呈下跌趨勢，自2019年6月28日至2020年3月30日期間下跌約63.2%，對比恒生指數同期下跌約20.1%。

透過歷史股價分析、歷史估值倍數分析以及股份交易量分析，百德能認為，私有化股東提供撤資機會，以固定現金價格變現於股份的投資。

利豐股價報1.12元，升1.8%。目前私有化作價相比股價仍有11.6%溢價。股東特別大會將於5月12日舉行。

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編輯︰侯景成