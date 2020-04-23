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【零售寒冬】英國裁員900多人後　Cath Kidston日本分公司申請破產

環球政經 16:35 2020/04/23

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新冠肺炎疫情席捲全球，不少實體店受到前所未有的衝擊，著名英國品牌Cath Kidston在21日，宣布關閉英國全線60間分店，至今日(23日)Cath Kidston日本分公司亦申請破產。

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據日本媒體報道，英國品牌Cath Kidston日本分公司正向東京地方法院申請破產，並已開始辦理有關破產程序，Cath Kidston Japan成立於2014年，在日本全國有40多間分店，目前所有商店都暫時關閉，有指過去幾年，Cath Kidston Japan一直處於虧損狀態，總債務約為60億日元。現時Cath Kidston日本官方網頁正維修，未能提供服務。

Cath Kidston日本官方網頁正維修，未能提供服務。(網上截圖)

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撰文 : 黎以芳

零售 媒體 裁員 疫情 日本 東京 品牌 服務 肺炎 新冠肺炎

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