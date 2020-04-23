【疫情搶豬肉】中美恐爆豬肉爭奪戰 新冠肺炎非洲豬瘟夾擊豬肉業

▲ 【新冠肺炎疫情引申糧食危機】中美恐爆豬肉爭奪戰 新冠肺炎非洲豬瘟夾擊豬肉業

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情全球大流行，各地封城經濟癱瘓工廠停工，甚或引發糧食危機。豬肉業界更是屋漏偏逢連夜雨，不只要應付新冠肺炎疫情，還受到非洲豬瘟困擾。中國豬肉供應大減、美國多間豬肉工廠關閉下，有豬肉業界人士擔心，中美兩個豬肉食用大國，會爆發豬肉爭奪戰。

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新冠肺炎疫情已令美國豬肉面臨短缺。全球最大豬商生產商Smithfield Foods，旗下美國南達科他州豬肉加工廠房，月中爆發集體感染。廠內染病員工人數目前超過700，佔南達科他州確診人數逾3分1。

該廠供應美國多達5%豬肉，現時需要無限期關閉，公司明言要保持貨架滿滿是不可能的事。

Smithfield Foods並不孤單。另一食品巨頭Tyson Foods周三（22日）亦宣佈，無限期關閉艾奧瓦州豬肉廠，廠內有近200人染病。

巴西肉商JBS SA同樣中招，日前決定關閉美國明尼蘇達州廠房，直至另行通知。

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再集體感染 豬肉巨頭美國又一廠勢危

Smithfield Foods由香港上市公司萬洲國際（00288）持有。新冠肺炎疫情雖然在中國受控，但地球這邊的豬肉供應同樣緊張。

早在新冠肺炎疫情爆發前，中國豬肉供應已受到非洲豬瘟嚴重打擊。非洲豬瘟與新冠病毒一樣，至今都沒有疫苖，也無專門藥物可以針對式醫治。中國今年首3個月豬肉產量就按年大減29%，降至1,038萬噸。

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如今豬肉業受到新冠肺炎、非洲豬瘟夾擊，Smithfield Foods與母企萬洲國際夾在中美之間，隨時引發世界兩大經濟體因糧食供應而爆發衝突。

農產品市場諮詢公司Global AgriTrends總裁Brett Stuart預料，這樣的情況可能會出現：「Smithfield Foods說我有這個數量的豬肉，價高者得。中國開價會否高於美國呢？機會明擺着在這裏。」

中國現時平均每公斤豬肉批發價達到45元人民幣，比1年前狂漲近120%。Brett Stuart稱：「若中國買家告訴Smithfield Foods他們需要美國豬肉，他們開的價理論上都能壓倒美國零售商和消費者。」

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