港手機投資平台八成客屬千禧代　被美獨角獸公司SoFi收購

做Startup做到被收購，還要是被獨角獸公司收購，會是什麼滋味？坐在中環寫字樓接受訪問的Mathias Helleu(下簡稱Mathias)含蓄地用了exciting去形容。由他和Mikaal Abdullah於2012年在香港創立的手機投資平台8 Securities，今日(22日)宣布被美國獨角獸公司SoFi收購，8 Securities 將更名為SoFi Hong Kong，收購金額Mathias當然不願透露，只能透露的是被收購前該公司融資金額已超過7,000萬美元(折合約5.4億港元)。

8 Securities是香港首批獲發牌的金融科技公司，本身擁有證券牌，當年是亞洲首個推出手機買股票的平台。最大賣點，是他零佣金股票交易。Mathias解釋，公司透過孖展交易收費及B2B產品盈利。現時平台可買賣15,000隻美股、港股及ETF基金。Mathias指至少八成「客仔」屬千禧後，是後生仔投資平台。

收購方SoFi已位列獨角獸初創公司。SoFi於2011年由 美國史丹福大學商學院學生Mike Cagney創立，初時專注做P2P大學生網貸平台，今日已發展出多項業務包括房屋抵押貸款、股票買賣及儲蓄等。該公司上一輪融資是去年5月，融資額為5億美元(約38.8億港元) ，估值達43億美元(約333億港元)。多輪融資投資方包括軟銀（Softbank）、卡塔爾投資局部(Qatar Investment Authority)等，收購8 Securities是SoFi踏足海外巿場第一步。