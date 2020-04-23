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【新冠肺炎】foodpanda新措施保障送遞員　提供住院現金及身故保障

商業 15:18 2020/04/23

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新冠肺炎疫情持續，致外送平台的定單數量逆市上升。為進一步保障送遞團隊的健康安全， foodpanda 宣布與FWD富衛保險合作，參與「#stayhomemoments」活動，為foodpanda員工、 送遞員及客戶提供免費新型冠狀病毒包括高達240,000港元之住院現金保障及身故保障，藉此希望在這困難時刻為他們提供額外的健康保障。 

【疫市營商】外賣需求大　foodpanda生意增一倍

foodpanda於3月底接受本報查詢時曾表示，外賣需求增長超過1倍，午餐及下午茶時段的定單均有增長。foodpanda香港行政總裁Arun Makhija表示，員工、送遞員及客戶的健康安全是首要考慮，故希望在這充滿挑戰的時期實行最有效及可行的措施，與大家共渡時艱，並承諾會積極協助及盡力配合各方的需要。

除此之外，富衛大中華區常務董事兼香港行政總裁柳志堅則表示，集團亦將為送遞員派發酒精搓手液和口罩，同時鼓勵客戶使用非現金付款方式和選擇 「無接觸送遞」服務。集團將持續監察疫情的發展及影響，並會按情況採取更多應變措施。

【疫市營商】如何食到最抵？　foodpanda買外賣有優惠（附購物教學）

【疫市營商】減少人對人　foodpanda推「無接觸送遞」（附購物教學）

責任編輯：蘇穎琪

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