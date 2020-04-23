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【期油ETF】3175愈跌愈吸資　昨日發行單位再增6%

金融經濟 15:13 2020/04/23

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3175愈跌愈吸資，昨日發行單位再增6%至18.13億個。

期油市場大幅波動，5月期油曾乍現「負油價」，環球期油ETF操作也大受影響。本周港股市場焦點的F三星原油期  （03175） 周二突然宣布提前轉倉9月期油後，周三難逃急瀉46%。即便如此，三星資產最新公布，3175於周三（22日）的基金發行單位為18.13億個，較前一交易日再多6%或1.09億個，反映近期油價大跌未有嚇退3175投資者，反而有投資者在一手市場「愈跌愈買」。

事實上，3175於周二的基金發行單位已單日增逾44%或5.26億個，至17.04億個。不過，受累油價急瀉，資產淨值仍單日跌10億元，至29.3億元。

據三星資產最新公告，3175於4月22日管理資產總額回升到34.2億元，ETF收市價較資產淨值折讓5.24%。

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ETF Ｆ三星原油期（03175） 紐約期油 吸資
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