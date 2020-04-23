【中行原油寶】富瑞料中行或需為事件撥備5億人幣

國際油價此前史無前例跌至負數， 中國銀行 （03988） 旗下「原油寶」產品爆出驚人虧損。投行富瑞發表報告，估計中行或需今次「原油寶」交易產品作出高達5億元人民幣的撥備，料佔公司去年除稅前盈利約0.2%，遠低於市場恐慌的300億元。 該行予中行「持有」評級及目標價2.97元。

富瑞指，Interactive Broker（IB）已公布其撥備虧損為8800萬美元，而此涉及交易的價格，與中行情況相同。IB的5月期油合約，約15%為未平倉量（open interest）合約，富瑞認為，相較之下，中行的未平倉量應較少。

富瑞指基於內媒4月20日報道，「原油寶」投資者持有長倉140萬桶及短倉2.02萬桶。3,261名投資者現欠中行3.7億元人民幣。惟仍有待確實是否所有分行的投資者都已計算在內。

報告指出，因投資者須向中行倒貼，而中行依據合約有權將客戶戶口透支轉移的情況下，部分的交易損失能夠追回，但若事件引發訴訟仲裁，潛在損失料介乎2億至5億元人民幣，仍遠低於市場估計的300億元。

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編輯：吳敏芳