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【倒貼時代】期油負數會輸爆廠 咁負利率會點算？（話資理）

股樓投資 15:05 2020/04/23

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台灣有小投資者因為貪平撈原油期貨合約，結果紐約期油（WTI） 歷史上首次跌到負數，5月期油跌到每桶負37.63美元，慘蝕逾18萬美金。

相關文章:【丘質故事】小注買原油撈底變輸層樓　喊都無謂（丘梓建）

可能你會覺得，投資期油距離很遠唔關係事，但係.....如果出現負利率，仲關唔關你事呢？

歐日央行現行負利率

事實上，負利率一早已出現。金融海嘯後的2009年，瑞典成為全球首個實施負利率的國家。而目前出現負利率的地區，包括歐央行、日央行、瑞士央行、丹麥央行。

不過，上述的負利率，暫時都未關一般散戶事.......住。因措施都是中央銀行對商業銀行放在央行的超額準備金實行的利率，旨在鼓勵商業銀行提出放在央行的超額準備金，從而向民間發出貸款。
雖然理論上，商業銀行有可能將負利率，轉嫁至存戶身上，但這歷史上未曾出現（遲吓無人知）。皆因散戶若需要變相向銀行「補貼」，唔使問都知，市民將大大減低存款意願，甚至擠提都有可能。

又但係，未來隨時有更多央行陸續加入負利率大軍。本周，紐西蘭央行行長表示，不排除會實施負利率。現時實行無限量QE的美聯儲，無晒彈藥之後，會出咩招數都好難講。

好彩，本港銀行系統向來穩健，短期應該無需要推行負利率。再者，近期港元滙偏強，甚至觸及7.75的強方保證。唔少銀行的定期存款，仲有2厘以上，如果真係怕遲啲要補貼返銀行，可以考慮拿拿聲去做定期先。

 

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撰文 : 話資理

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