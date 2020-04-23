蘋果擬與Pac-12合作　Apple TV +有望體育直播

▲ 據《體育商業日報》（Sports Business Daily）發表最新報告指，蘋果正計劃與Pac-12合作，在Apple TV +內提供體育賽事直播，以提升用戶吸引力。

蘋果（Apple）於去年推出Apple TV +綫上直播電視訂閱服務。據《體育商業日報》（Sports Business Daily）發表最新報告指，蘋果正計劃與Pac-12合作，在Apple TV +內提供體育賽事直播，以提升用戶吸引力。

早於去年12月，就有消息傳出，蘋果有意與大學體育聯盟Pac-12合作。外媒引述報告指，Pac-12 Networks行政總裁Mark Shuken表示，公司正與數間大型科技公司進行會議，並會於2024年公開競標，但目前對蘋果提出的方案較為感興趣。原因是，Apple不但推出保障版權的方案，還提及持有美國有綫電視聯網（ESPN）及Fox的專利轉播權。

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目前 AppleTV + 可在100多個國家和地區使用，提供獨家的原創節目及電影，若成功與Pac-12達成交易，Apple將會提供更多節目種類，提供更大娛樂性。

責任編輯：李寶如

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