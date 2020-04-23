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【英國疫情】社交距離措施或到年底 病毒不會消失

環球社會熱點 14:53 2020/04/23

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英國首席醫學顧問惠蒂（Chris Whitty）表示，該國的社交距離措施或維持至今年底，更估計新冠f肺炎不會消失。

英國的新冠肺炎疫情至今仍未受控，增至接近13.35萬人確診新冠肺炎。英國首席醫學顧問惠蒂（Chris Whitty）表示，該國的社交距離措施或維持至今年底，更估計新冠肺炎疾病不會消失，警告民眾勿期望很快恢復正常生活。

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英國媒體報道，惠蒂表示即使英國疫情或已見頂，英國在今年底前也應繼續維持社交距離措施，以防新一波疫情爆發。他表示死亡人數不會在疫情高峰後突然下降，如民眾想在短期内恢復疫情前的正常生活，是完全不切實際（wholly unrealistic）的期望。

惠蒂更估計：

新冠肺炎疾病不會根除，也不會消失。

（This disease is not going to be eradicated, it is not going to disappear.）

惠蒂表示，如成功研發針對新冠疫情的特效藥和疫苗，會是最理想的情況，但估計今年成功研發的機會很微。

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目前代理首相日常職務的外交大臣藍韜文（Dominic Raab）表示，過早放寬社交距離措施或導致新冠肺炎疫情的第二波爆發，屆時英國也可能也第二次封城，只會延長痛苦。他承認社交距離措施造成全國人民身心及經濟方面的壓力，但堅持措施必須暫時維持不變。

英國周三再增4,451宗確診病例，累計增至近13.35萬人確診，死亡人數亦增至1.81萬人。

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