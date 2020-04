【英國疫情】社交距離措施或到年底 病毒不會消失

▲ 英國首席醫學顧問惠蒂(Chris Whitty)表示,該國的社交距離措施或維持至今年底,更估計新冠f肺炎不會消失。

英國的新冠肺炎疫情至今仍未受控,增至接近13.35萬人確診新冠肺炎。英國首席醫學顧問惠蒂(Chris Whitty)表示,該國的社交距離措施或維持至今年底,更估計新冠肺炎疾病不會消失,警告民眾勿期望很快恢復正常生活。

【美國疫情】比想像更差 原來2月已社區爆發 增訂死者數

【美國疫情】佐治亞州復工如賭命 被批「變死亡之城」

英國媒體報道,惠蒂表示即使英國疫情或已見頂,英國在今年底前也應繼續維持社交距離措施,以防新一波疫情爆發。他表示死亡人數不會在疫情高峰後突然下降,如民眾想在短期内恢復疫情前的正常生活,是完全不切實際(wholly unrealistic)的期望。

惠蒂更估計:

新冠肺炎疾病不會根除,也不會消失。

(This disease is not going to be eradicated, it is not going to disappear.)

惠蒂表示,如成功研發針對新冠疫情的特效藥和疫苗,會是最理想的情況,但估計今年成功研發的機會很微。

【日本疫情】再現疫船 停泊長崎郵輪48人確診

羅馬尼亞嚴打違反禁足令 狂開罰單 庫房進帳6.5億

目前代理首相日常職務的外交大臣藍韜文(Dominic Raab)表示,過早放寬社交距離措施或導致新冠肺炎疫情的第二波爆發,屆時英國也可能也第二次封城,只會延長痛苦。他承認社交距離措施造成全國人民身心及經濟方面的壓力,但堅持措施必須暫時維持不變。

英國周三再增4,451宗確診病例,累計增至近13.35萬人確診,死亡人數亦增至1.81萬人。

日媒:金正恩於北韓元山別墅避疫 保鏢疑染新冠肺炎

【美國疫情】特朗普轉軚反對 嫌佐治亞州過早復工

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷|立即訂閱送高達$480訂閱禮品