【新冠肺炎】世衛建議作標準　YouTube刪疫情不實影片

新冠肺炎肆虐，網上充斥各種有關疫情的消息。YouTube 行政總裁 Susan Wojcicki 接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時表示，有關疫情訊息的需求大增，同時包涵了虛假消息，為每大眾能接收正確的資訊，如果影片內容不符合世衛建議，將屬違反平台的政策，影片會被刪除。

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Wojcicki 表示，在疫情期間，YouTube 上有大量與疫情及健康相關的影片，她以教大眾洗手的影片為例，指影片之多超乎她的想像。另外，引述權威資訊來源的影片大增七成半，有關影片的瀏覽量也有增長，反映大眾對有關資訊的需求有所增加。若影片內容是正確的訊息，做不成問題，惟有些影片沒有醫學根據，例如服用維他命 C等就可以醫治新冠肺炎，便會違反平台的政策，而影片內容不符合世衛建議亦屬違反平台的政策，便會移除有關影片。

Wojcicki 又被問到，直接移除影片，而非在影片下加上提示字眼，做法是不太進取。她回應指，YouTube在疫情全球大流行之前，平台也會刪除違反YouTube政策的影片。她又以之前有傳言指5G會傳播病毒為例，指仍未有任何認可的健康衛生機構確認有關說法，YouTube 認為有關影片違反其政策，便迅速移除了相關影片。

這話法引來不少網民批評，直言不相信世衛，又認為YouTube是藉此控制自論自由。

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