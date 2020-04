【新冠肺炎】美澳號召G20向中國施壓 關野生動物濕貨街市

▲ 美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)籲中國關閉野生動物濕貨街市。

全球大流行的新冠肺炎,隨著全球多過相繼淪陷,各國將矛盾直指中國。最初在中國內地湖北省武漢海鮮市場爆發,美國和澳洲號召G20國向中國施壓,促請關閉濕貨野生動物市場。

美國一直指控中國瞞報疫情,國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)在周三(22日)表示:

「證據顯示,在濕貨街市販賣野生動物,與今次動物傳人的病毒息息相關。美國已促請中國永久關閉這些野生動物濕貨街市,以及所有販賣野生動物的市場。」

(“Given the strong link between illegal wildlife sold in wet markets and zoonotic diseases, the United States has called on the People’s Republic of China to permanently close its wildlife wet markets and all markets that sell illegal wildlife,”)

蓬佩奧的呼籲算是響應澳洲早前的行動。澳洲總理莫里森Scott Morrison促WHO成員國對疫情展開獨立調查,又號召G20國家,以安全為由向中國施壓,關閉野生動物濕貨市場。

即使中國早在2月底全面禁止野生動物交易和食用野生動物,惟隨疫情蔓延,各國對中國的批評越演愈烈。

英國傳媒廣播公司(BBC)報道,過去一周,各國與中國的關係更為緊張,連英國外相藍韜文(Dominic Raab)都曾言,之後跟中國的合作不再跟往常一樣( no "business as usual" )。