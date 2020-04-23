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【口罩供應】日本現假冒「MIT」口罩　實際為中國製

商業 14:28 2020/04/23

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新冠肺炎疫情持續，全球口罩需求量大增，不少非法商人卻趁機出售黑心假口罩。近日先後有日本及香港網民指出，兩地市面上發現假口罩。

先說日本，有網友發現市面上出現許多印有「Made in Taiwan」的假口罩，但這些口罩產地實際上為中國，連檢驗證書亦是由中國發出。再者，台灣6月底前都禁止出口口罩，故捐贈日本的口罩僅供前線醫護人員使用，並不會流入市面，故該批口罩明顯並非來自台灣。網友同時指出，有關口罩並非醫療等級，只能阻擋花粉與灰塵，而無法達到防疫效果，故希望大家能幫忙轉發消息，避免有人受騙。

(網上圖片)

【口罩供應】市面有口罩標榜「首間獲資助生產線」　被質疑未供應政府偷步發售

香港市面充斥假盾牌口罩　官方教分真假

此外，香港市面上亦有不少假口罩。近日就有網民在Facebook「口罩真假分辨區 by 口罩柯南」分享，發現市面上有許多地方出售盾牌口罩的假貨，一個賣8至9元。發帖網民從包裝袋、口罩正背面進行比對，而真貨下方印有「Body Shielder」品牌字樣，假貨則沒有。他同時亦附一張與諮詢盾牌官方的對話截圖，而官方已證實她買入的口罩是假貨。

( Facebook群組「口罩真假分辨區 by 口罩柯南」圖片)

( Facebook群組「口罩真假分辨區 by 口罩柯南」圖片)

( Facebook群組「口罩真假分辨區 by 口罩柯南」圖片)

事實上，假口罩充斥市面，市民選購時宜多加謹慎，留意包裝及標籤。

【口罩供應】網購口罩格價回落　50個200元以下有交易

【新冠肺炎】日本口罩廠商減依賴中國　不織布生產回流日本

責任編輯：蘇穎琪

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