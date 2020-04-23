【3175】三星資管︰3175轉倉9月期油曾諮詢證監會　負油價投資者毋須貼錢

▲ 紐油期油曾驚現「負油價」，香港的期油ETF亦因此改變轉倉策略。

國際油價暴跌，5月紐約期油出現歷史上首見的負油價，令環球原油ETF運作大亂。在本港成交量近日急增的F三星原油期 （03175） 早前突然採取新轉倉的行動，將6月期油轉倉至9月，引起外界關注。三星資產運用（香港）表示，該決定是為了保護投資者利益，事前曾諮詢證監會及受托人的意見。

三星資產運用（香港）表示，由於4月21日香港收市後，WTI原油期貨6月合約價格大幅下跌，鑒於當時跌勢顯著，甚至可能重複4月20日WTI原油期貨5月合約所發生的負值情況，為保護投資者利益，避免3175當時持有的WTI原油期貨6月合約下跌至負值的潛在極端風險，經理人經過審慎權衡，並諮詢證監會及受托人的意見後，轉倉至WTI原油期貨9月合約。

投資者不用為負油價爆倉貼錢

公司又指，若3175持有的期貨合約價格跌至負值，投資者不需要額外支付相關價差。在最壞的情況下，3175的資產淨值可能會下跌至零，而投資者只會損失其在3175的全部投資。

三星資產運用表示， 轉倉前咨詢了相關法律意見，相關措施符合基金信托契約規定。 在作出此轉倉行動前，亦提前咨詢了證監會及受托人的意見，相關決定是根據當時異常和極端的市場情況採取的一次性及臨時的措施。

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編輯︰侯景成