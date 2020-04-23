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【挑戰Zoom】Google Meet新增4功能　視像顯示增至16人

科技 15:00 2020/04/23

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Google Meet今於官網宣布，新增4大功能，改善音質、畫質與使用體驗。

新冠肺炎爆發期間，包括Google Meet、Microsoft Teams、Zoom等視像會議軟件傾巢而出。火箭般的用戶增長速度，讓各大科企亦不敢怠慢，希望加快分食市場大餅。Google Meet今（23日）於官網宣布，新增4大功能以改善音質、畫質與使用體驗，勢與後起之秀Zoom一較高下。

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Google Meet表示，現時用家加入視像對話時，畫面的平鋪模式將可同時顯示16人，比起原本只能顯示4個人的視像會議，可謂大躍進，惟仍比不上Zoom的25人同畫面。此外，還容許用家選擇是否要顯示單個Chrome標籤，使某個特定分頁展示在視像會議中，而不須再整個屏幕或特定窗口共享文檔、影片，當用家選擇此選項後，其他遠端參與者將獲得最佳體驗，包括共享音頻時仍擁有高質視像畫面。

Google Meet又內置降噪功能，過濾背景雜音來減少干擾，將於數星期內向G Suite企業及教育客戶推出；最後引入弱光增强功能，利用人工智能（AI）自動調整畫面亮度，讓用家在暗光條件下仍能見到其他參與者。

Zoom雖然在疫情早期收獲大批新客戶，但隨着私隱安全醜聞愈揭愈多，使其他競爭者對市場虎視眈眈，連科企龍頭亦紛紛出招應戰，到底鹿死誰手仍屬未知之數。

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責任編輯：姚慧儀

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