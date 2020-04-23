【IB】客戶炒燶期油致6.8億撥備 盈透為何深受散戶投資者歡迎？

▲ IB作為美國最大證券交易商之一，深受散戶投資者歡迎。

美資券商盈透Interactive Brokers（美︰IBKR，坊間簡稱IB）近日表示，負油價令部分客戶爆倉，令IB確認8800萬美元（約6.8億港元）的撥備損失。事實上，IB作為最大的美股交易商之一，儘管有着相對稍高的入場門檻，但卻能做到交易低佣金、且產品規模極之齊全，因而深受散戶投資者歡迎。

IB開戶最低入金1萬美元 股票交易佣金低

IB與許多其他美資券商一樣，都是以低佣作為賣點。以美股交易為例，按固定收費計，IB收取的每股佣金僅0.005美元。若購買100股的阿里巴巴ADR（美︰BABA） （09988） ，即總價值20,996美元（約16.4萬港元），佣金只是0.5美元（未計交易所收取的費用、印花稅）。

單純以佣金額計算，收費甚至低過一些港股交易商的「平台費」，部分ETF交易更是免佣 。不過，IB亦有着全月最低佣金10美元的要求。

另外，IB亦為美國客戶提供IB lite服務計劃，交易美股可以免佣且沒有平台費。

至於港股交易方面，佣金為0.08%，最低收費18元。

IB的另一項優勢是產品齊全，能夠投資全球各地135個市場的股票，此外亦能夠交易各類期貨、期權、外匯等。

作為1978年成立的證券交易商，相比起近年冒起的互聯網交易平台，IB有着更長的歷史，本身有着一定數目的顧客群。而在近年互聯網券商主打免佣優惠下，IB亦能跟上潮流，故能夠獲得散戶投資者青睞。

相關文章︰【原油寶】中美券商齊損手 中行原油寶客戶傳蝕300億人幣 IB確認輸近7億元

美國大券商Charles Schwab股票買賣免佣搶資產 本港券商跟唔跟？

免費下載hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

編輯︰侯景成