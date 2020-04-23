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凌銳股價午後突插水7成　凌銳：未知悉原因

金融經濟 21:06 2020/04/23

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凌銳股價午後突插水逾6成　去年證監點名股權高度集中

凌銳 （00784） 股價午後突急瀉逾7成，低見0.375元，最終收報0.405元，跌1.115元或73.4%，成交2.2億元。凌銳去年被證監會點名股權高度集中，2名主要股東合共持有約6億股，相當於已發行股本逾7成。

凌銳通告指，得悉今日股價及成交量波動，作出合理查詢後，並不知悉相關原因。

凌銳股價今早開報1.58元，升3.9%，早市高位窄幅上落，午後突然插水。凌銳此前股價拉升，自4月17日至昨日收市已累升逾六成。

要留意的是，凌銳股價於1月20日已暴跌一次，當時單日跌逾五成。凌銳公布主席李劍明於1月17日以每股平均價2.6元出售1000萬股，即涉2600萬元，有關股份佔約1.25%股權。

證監會去年11月公布，凌銳控股股權高度集中，截至2019年11月4日公司有18名股東及公司兩名主要股東合共持有約7.35億股股份，佔已發行股本之91.9%。

證監會當時表示，公司18名股東持有1.352億股，相等於已發行股本之16.9%；而公司兩名主要股東持有6億股，相等於已發行股本之75%，相等於持股權達91.9%，即是僅有8.1%由其他股東持有。

證監會指凌銳控股股權高度集中

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 凌銳控股（00784） 證監會

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