【SOGO感謝祭】 SOGO崇光百貨35周年賞　$1換購及「買一送一」優惠一覽

新冠肺炎疫情下，零售及飲食業首當其衝，為配合防疫，SOGO崇光百貨暫停原定今年5月舉行之「感謝祭」，改為從今日(22日)起舉辦為期近2個月的「SOGO 35周年賞」，期間超市、衣飾百貨及網上商店均推出一系列優惠，當中包括$1換購以及買一送一優惠，以刺激市民消費意欲。

SOGO每年5月及11月都分別舉辦感謝祭大促銷，吸引大批市民蜂擁而至掃平貨。SOGO在Facebook專頁表示，適逢公司35周年，為回饋市民多年來的支持，4月22日至6月18日期間舉辦35周年賞，變相將感謝 祭延長至近2個月，期間銅鑼灣店超市將延長營業時間至晚上9時。



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最值得留意的是部份精選貨品，會在網上同步發售，由4月22日至6月18日於網上商店選購， 當中包括化妝及護膚品、服裝配飾、國際精品、運動用品、超市、手袋服飾及鞋履等，單一訂單購物滿$1200可享免費送貨服務，足不出戶亦可以參加「SOGO 35周年賞」，以下為其中一些減價的貨品。

化妝及護膚品

服裝配飾篇

國際精品

另外，「SOGO 35周年賞」包括$1換購以及買一送一優惠，以下為優惠詳情。

$1換購貨品

4月22日至4月28日期間，於銅鑼灣SOGO CLUB即日單一消費滿$300，可以$1換購指定貨品，包括即食麵、午餐肉、白米、牛奶、洗手液等，同時亦有其他特別精選的9折貨品，如日本Nepia Hana Celeb紙巾3盒裝、Sticksology茶棒等。 詳情

買一送一優惠

網上商店送積分

SOGO Rewards會員首次於崇光網上商店首次單一訂單滿$1,000，可獲5,000額外積分；會員累積指定數目積分後，可換領購物禮券。 詳情

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