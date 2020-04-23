  • 21°C
香港時間 : 2020423日 (四) 16:25
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:星級理財

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【SOGO感謝祭】 SOGO崇光百貨35周年賞　$1換購及「買一送一」優惠一覽

理財智慧 15:22 2020/04/23

分享：

新冠肺炎疫情下，零售及飲食業首當其衝，為配合防疫，SOGO崇光百貨暫停原定今年5月舉行之「感謝祭」，改為從今日(22日)起舉辦為期近2個月的「SOGO 35周年賞」，期間超市、衣飾百貨及網上商店均推出一系列優惠，當中包括$1換購以及買一送一優惠，以刺激市民消費意欲。

SOGO每年5月及11月都分別舉辦感謝祭大促銷，吸引大批市民蜂擁而至掃平貨。SOGO在Facebook專頁表示，適逢公司35周年，為回饋市民多年來的支持，4月22日至6月18日期間舉辦35周年賞，變相將感謝 祭延長至近2個月，期間銅鑼灣店超市將延長營業時間至晚上9時。
         

相關文章：【購物時機】零售商貨存積壓嚴重　分析師：大減價時代將來臨

相關文章：【新冠肺炎】商務兩分店將結業大減價　2020台北書展首停辦

最值得留意的是部份精選貨品，會在網上同步發售，由4月22日至6月18日於網上商店選購， 當中包括化妝及護膚品、服裝配飾、國際精品、運動用品、超市、手袋服飾及鞋履等，單一訂單購物滿$1200可享免費送貨服務，足不出戶亦可以參加「SOGO 35周年賞」，以下為其中一些減價的貨品。

化妝及護膚品

服裝配飾篇

 

國際精品

 

另外，「SOGO 35周年賞」包括$1換購以及買一送一優惠，以下為優惠詳情。

$1換購貨品

4月22日至4月28日期間，於銅鑼灣SOGO CLUB即日單一消費滿$300，可以$1換購指定貨品，包括即食麵、午餐肉、白米、牛奶、洗手液等，同時亦有其他特別精選的9折貨品，如日本Nepia Hana Celeb紙巾3盒裝、Sticksology茶棒等。

詳情

買一送一優惠

4月22日至4月28日期間，於銅鑼灣店：SOGO Rewards會員累積消費滿$2,500(最多2張發票)，憑發票可於銅鑼灣SOGO CLUB優惠推廣處，享指定貨品買一送一優惠，例如蘋果批買一送一、檸檬酒或柚子梅酒買一送一等。

4月22日至5月14日期間，於尖沙咀店：SOGO Rewards會員累積消費滿$2,500(最多2張發票)，憑發票可於LG/F優惠推廣處，享指定貨品買一送一優惠，包括買中式麵禮盒送鮑魚、清潔劑買一送一。

詳情

網上商店送積分

SOGO Rewards會員首次於崇光網上商店首次單一訂單滿$1,000，可獲5,000額外積分；會員累積指定數目積分後，可換領購物禮券。

詳情

 

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 黎以芳

零售 銅鑼灣 疫情 日本 超市 SOGO 崇光百貨 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【新冠肺炎】世衛建議作標準　YouTube刪疫情不實影片

下一篇文章

【倒貼時代】期油負數會輸爆廠 咁負利率會點算？（話資理）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

油價跌令二氧化碳供應減少　美國或將面臨汽水啤酒荒
油價跌令二氧化碳供應減少　美國或將面臨汽水啤酒荒
【丘質故事】小注買原油撈底變輸層樓　喊都無謂（丘梓建）
【丘質故事】小注買原油撈底變輸層樓　喊都無謂（丘梓建）
【失業大軍】$45時薪包裝工745人「爭住做」　初創老闆：究竟個經濟有幾差？
【失業大軍】$45時薪包裝工745人「爭住做」　初創老闆：究竟個經濟有幾差？
負油價現爆倉潮　IB或硬食7億孖展
負油價現爆倉潮　IB或硬食7億孖展
【上車筍盤】利寶大廈300萬出貨　年底前恐穿三球
【上車筍盤】利寶大廈300萬出貨　年底前恐穿三球
【餐飲寒冬】譽宴擬20萬出售酒樓及婚宴業務　現大跌逾4％
【餐飲寒冬】譽宴擬20萬出售酒樓及婚宴業務　現大跌逾4％