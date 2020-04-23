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瑞士寶盛私銀：惠譽降港評級合理　港股低估值可紓緩下跌壓力

金融經濟 13:52 2020/04/23

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瑞士寶盛私銀認為，本港基本面仍強勁，但今年經濟料乃受困，全年經濟料收縮5%。

國際評級機構惠譽日前下調香港的評級至AA，瑞士寶盛私人銀行亞洲區研究部主管Mark Matthews認為，本港經濟自去年下半年以來受雙重打擊，社會運動持續，加上新冠肺炎擴散，導致去年已出現收縮，加上隨本港體制與內地體制逐漸融合，降級是合理的舉措。

Matthews稱，AA級仍是一個相當高的信貸評級，本港基本面仍強勁，但今年經濟料乃受困，全年經濟料收縮5%。

港滙連日觸及7.75的強方兌換保證，他表示，美國聯儲局實施無限量寬（QE）政策，買入各式各樣的債務，又將利率降至零息，相反3至6個月的港息仍有逾1厘以上，在息差因素下，便觸發大量資金流入港元市場。

股市方面，他認為，港股是否見底將繫於新冠肺炎疫情的發展，但港股估值已跌至偏低水平，相當吸引，即使大市再有下調壓力，低估值可提供緩衝作用，長遠看好中資股，預期今年中國經濟增長將跑贏全球。

相關文章：惠譽7個月兩削香港評級至AA-　港府：惠譽過度着眼於社會政治議題（第二版）

相關文章：【附股份表】瑞信力薦阿里美團等15股　看好內地消費市場重回正軌

相關文章：【中行股價】中國銀行受累「原油寶」事件下跌　現價股息率達7.4厘吸引「千人操」入貨

 

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