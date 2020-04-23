【美國疫情】比想像更差 原來2月已社區爆發 增訂死者數

▲ 【新冠肺炎美國疫情】原來2月已社區爆發 加州增訂死者人數

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情確診人數增至逾84萬，超過4.6萬人死亡。專家最新發現，美國疫情社區爆發比已知時間早得多。加州將2月兩名人士死亡，修訂為新冠肺炎病例。2人染病途徑不明，意味美國早至2月初已發生新冠肺炎社區爆發。

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加州聖克拉拉（Santa Clara）縣政府公佈，兩名分別於2月6日及17日逝世居民，都有感染新型冠狀病毒。兩人分別是57歲女子和69歲男子，前者比原先已知美國首宗死亡病例病人早20日去世，並比已知首宗社區傳播病例早約3周。

美國不到州份在3月中才陸續實施禁足、社交隔離等防疫措施。聖克拉拉縣衛生官員指，2宗死亡病例說明，美國疫情出現顯著社區爆發的時間點，要遠遠早於原先所知。

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與此同時，聖克拉拉縣3月6日病亡70歲男子，也增訂為新冠肺炎死者，死亡時間比縣內原本首宗已知死亡病例早3天。官員稱，3名增訂疫情死者都沒有外遊紀錄，意味新型冠狀病毒早在不為人所知下，於縣內顯著傳播。

美國疫情遍地開花原因之一，是病毒檢測能力薄弱。聖克拉拉縣首名增訂死者去世時，美國疾控中心（CDC）只知道全國有11宗新冠肺炎病例。當局在此後一段時間內，亦只容許曾經外遊或有病徵人士接受病毒檢測，令很多人都不知道自己染病，繼續散播病毒。

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美國疫情規模可能仍遠遠受到低估。加州洛杉磯本周亦發表研究結果，發現洛杉磯縣內超過4%民眾有新冠病毒抗體，意味實際染病居民數量，比已知確診人數高出數十倍。

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