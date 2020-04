【美國疫情】佐治亞州復工如賭命 被批「變死亡之城」

▲ 佐治亞州堅持在新冠肺炎疫情未緩和下復工復產,但根本未達白宮對各州重開的要求,被批評打算讓佐治亞州淪爲死城。

美國的新冠肺炎疫情嚴峻,佐治亞州堅持復工復產,但根本未達白宮對各州重開的要求,連總統特朗普也擔心過早。佐治亞州州長坎普(Brian Kemp)更未有事先與州内各市長商討,被批評打算讓佐治亞州淪爲死亡之城,鄰州參議員更怕佐治亞州疫情再爆發,將拖累其餘州分。

屬共和黨的坎普宣布,由周五(24日)起重開美甲店、健身室等店舖,餐廳、戲院等場所則料於下周一(27日)重開。特朗普周三於白宮記者會上,竟表示強烈反對。MSNBC更引述亞特蘭大市長博頓斯(Keisha Bottoms)指,坎普宣布允許部分企業重開前,並未通知她或其他市長。

佐治亞州亞特蘭大機場為重要航空樞紐,意味如佐治亞州爆發疫情,鄰近地區也極難獨善其身。

《華盛頓郵報》專欄作家Dana Milbank指不論是想去天堂或地獄,也要經亞特蘭大轉機,批評坎普:

他有一個大膽計劃,要將佐治亞州變成死亡之城。

(He has a bold plan to turn his state into the place to die.)

鄰州南卡羅來納州共和黨參議員格雷厄姆(Lindsay Graham)也感到憂慮。他表示尊重佐治亞州自行決定命運的權利,但兩州距離極近,佐治亞州再爆發疫情也影響南卡羅來納州。

根據白宮發布的指引,各州如要重開,在過去14日的流感樣病例(influenza-like illness)、確診病例及住院率都要呈明顯跌幅,佐治亞州均未能達標。

佐治亞州政府的統計數字顯示,該州周三(22日)單日仍錄得31宗增幅,累計增至約2.1萬宗,仍較月初的約9,400宗增逾1倍。確診增幅僅於最近一周回落,未完全趨向緩和。

美國前政府顧問及醫學專家賴納(Jonathan Reiner)指,佐治亞州病毒檢測陽性率為23%。但廣泛檢測的德國平均檢測陽性率僅為7%,僅於周一逐步放寬讓小型商店重開。該州的檢測率相對較低,或仍有不少患者未確診。

