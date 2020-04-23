【虛擬保險】OneDegree推「毛價保」寵物保險　覆蓋新冠病毒醫療費用

▲ 虛擬保險商OneDegree上周取得虛擬保險牌照後，以寵物保險打頭陣。圖中的「打工狗QQ」是「毛價保」第一隻承保的寵物。（相片由公司提供）

上周獲發虛擬保險牌照的OneDegree宣布，推出純醫療寵物保險「毛價保」，作為全數碼平台上首個推出產品，提供包括與新型冠狀病毒相關的醫療費用。公司表示，有信心可帶動寵物保險市場短期內出現雙倍增長。

OneDegree表示，全港貓狗寵物數量近50萬，而獸醫費用亦不斷上漲，今次推出的寵物保險正是針對寵物保險巨大潛在需求而設。產品承保對象包括所有品種的貓狗，數碼平台投保過程快至3分鐘完成、無需提前到診所進行身體檢查；九成索償申請能夠在審批成功後2個工作日內支付。

「毛價保」亦包括與新型冠狀病毒相關的醫療費用，惟OneDegree強調，目前只有極少量個案顯示動物受感染而出現病徵，但尚未有任何證據顯示牠們能將病毒傳播。

行政總裁李俠恩表示，深信寵物主人會歡迎有關服務，預期可以令更多主人了解寵物保險的好處，讓有關市場健康成長。共同創辦人郭彥麟指，相信透過為用戶打造的更佳體驗，有信心可讓寵物保險市場在短期內出現雙倍增長。

即日起至5月31日，凡投保毛價保保單，可獲保費八折優惠。

▲ OneDegree共同創辦人郭彥麟(右)、行政總裁李俠恩及其領養貓咪Tiger。（相片由公司提供）

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編輯：趙穎妍