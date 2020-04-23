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【新股IPO】伊登軟件今起招股 一手入場費2525元

金融經濟 13:21 2020/04/23

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伊登軟件一手入場費2525元，於今日至下周三（4月29日）招股。

內地綜合IT解決方案及雲服務提供商伊登軟件 （新上市編號：01147） 計劃發售5億股，香港公開發售佔一成，集資最多1.25億元，招股價為0.25元，一手 （10000） 萬股，入場費2525元。於今日至下周三（4月29日）招股，預計5月13日掛牌。獨家保薦人為信達國際。

截至去年底，公司全年純利按年跌10.5%至2455萬元（人民幣，下同）；全年收入按年增29.4%至7.9億元。

公司預計所得款項用途約33%用於2022年底止上半年擴張公司的辦事處及增強服務實力以把握中國各地區的商機；約35.1%用於2022年度前增強及發展公司的研發與IT 服務實力，以及進一步擴展其雲服務；約16.7%用於2020年度前用作備存履約保證金的資金；約5.2%用於2022年度上半年前通過參與IT 行業展會、IT 有獎競賽以及舉辦營銷活動加強公司的營銷力度及提升品牌知名度；約10%將用作營運資金及一般公司用途。

相關文章：華為服務供應商伊登軟件通過上市聆訊　自揭受美國禁令間接拖累

康方生物超額認購638.2倍　16.18上限定價1手中籤率12%（附分配結果）

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責任編輯：謝卓榮

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