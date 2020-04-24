【日本疫情】停泊長崎郵輪91人染疫 居民憂已播毒

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【美國疫情】窮人想洗手都無水 黑人特別慘
日本疫情持續，繼鑽石公主號後，再現郵輪出現新冠肺炎集體感染。意大利籍「歌詩達大西洋號」（Costa Atlantica）停泊在長崎港維修，船上再多近40名船員確診，增至91人染疫，郵輪並無載客。部分船組員曾離開碼頭，以不同理由外出，外界擔心長崎縣居民受感染。當局料今日完成對620多人的病毒檢測。
長崎縣聯同厚生勞動省派出的醫生及自衛隊成員，在今日內收集餘下船員的樣本，完成對所有船員的檢測。
長崎縣官員日前表示，郵輪上的一半患者是廚師，另一半人負責送餐了船員。一名40來歲外籍男船員入院接受治療，其餘確診者在船上隔離及接受醫學監察。日方稱，如果可行，將要求測試結果呈陰性的船員回國。
船上有623人，包括一名日籍繙譯。截至周三（22 日），船上僅61人接受病毒檢測，當局計劃讓全部人接受檢測。上周二（14日），有船員發燒，4人周一（20日）接受檢測，其中一名非日籍船員確診。
不過，當地醫生擔心，如果船上更多人確診，當地醫院可能不堪重負。長崎縣醫學協會正在考慮發布醫學危機聲明。
歌詩達大西洋號1月29日進入長崎港，2月20日靠岸，在三菱重工長崎造船廠維修，現已完成維修。郵輪營運商的香港辦公室員工透露，船員來自33個國家。
三菱重工承認，長崎縣政府要求船員上周二不再上落船，但其後仍有船員以不同理由上岸，包括外出求診、乘飛機回國。三菱重工指，船員上落船有量體溫，以包車出入；三菱重工十多名員工上過船，但未出現病徵。
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