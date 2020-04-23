【Zoom爭議】連環出招力挽狂瀾　Zoom 5.0升級安全系統

▲ Zoom發布全新Zoom 5.0，帶來強大的安全升級，形容是Zoom 90天資訊安全計劃中的一個重要里程碑，旨在主動識別、解決和增強平台的安全性和私隱功能。

Zoom被爆出眾多私隱安全問題，包括暗網以賤價出售帳戶資料、會議傳送至中國內地伺服器等，一下子由疫情寵兒至各大政府呼籲停用，不得不臨陣出招挽留客戶。Zoom繼昨日發布Zoom 5.0，帶來強大的安全升級，今日再公布最新數字，指Zoom每天會議參加者達到3億以上，與4月1日所公布的2億會議參加者數字相比，本月漲幅達50%。

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Zoom行政總裁袁征早前曾開Live，就連串安全漏洞向客戶致歉，他表示，對是次5.0安全升級感到自豪，「這一切只是剛剛開始，我們將繼續堅定不移，致力提供最安全的平台，從而贏取用戶的信任。」

Zoom形容，全新5.0系統亦是Zoom 90天資訊安全計劃中的一個重要里程碑，旨在主動識別、解決和增強平台的安全性和私隱功能。後端系統方面，Zoom將於一周內加強AES 256位元GCM加密標準，增強系統對會議數據的安全性和抵抗干預的能力；並自主控制數據傳送，讓帳戶管理員可以在帳戶、群組或不同類型用戶等級中，依權限選擇欲透過哪些特定區域的數據中心，來處理即時線上會議的資料。

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至於用戶體驗及控制選項，亦有8招確保用戶私隱：

1.安全性標誌：過去需透過會議欄目查看的安全性選項，現已被合併。用戶只需在會議主持人介面的欄目中點擊「安全性」標誌即可找到；

2.增強會議主持人控制權限：會議主持人可以透過安全標誌向Zoom「舉報用戶」，亦可以禁止參加會議的人士更改顯示名稱；

3.預設開啟「等候室」功能：對於免費、單一Pro帳號以及K-12計劃中註冊的教育團體帳號，「等候室」將容許參加者在進入會議室前，先在虛擬等候室中等待許可，這項現有功能將改為預設開啟；

4.預設開啟會議室密碼與其複雜度：所有免費、單一Pro帳號及K-12計劃中註冊的教育帳號皆已啟用會議室密碼功能，管理員可以設定密碼的複雜性，更可以調整造訪語音信箱所需的PIN碼長度；

5.雲端錄影密碼：主持人以外的參加者都需要輸入複雜的密碼；

6.帳戶聯絡人共享：Zoom 5.0將提供全新數據結構，讓大型機構簡便而且安全地搜尋會議、對話和電話聯絡人；

7.增強欄目功能：商業、企業和教育方案的管理員可以在Zoom欄目中，查看會議如何連接到Zoom數據資料中心，包含連接到HTTP伺服器的所有數據資料中心、會議室連接器和閘道；

8.其他：使用者可以選擇關閉Zoom Chat聊天通知的預覽功能，會議ID亦將使用11字元長，以增加難度。在會議期間，會議ID和邀請選項會從主介面移至參加者選單，避免用戶不小心分享會議ID。

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責任編輯：姚慧儀

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