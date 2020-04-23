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【疫市營商】「濕遊悠」收入重挫　堅持營運做好防範

商業 13:30 2020/04/23

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「濕遊悠」在疫情期間的開班數量大幅下降，但仍有不少市民已急不及待迎接初夏，故堅持繼續營運。

新型冠狀病毒肺炎席捲全球，在政府早前頒布的新規例下，各行各業均大受影響。面對疫情的衝擊，再加上受天氣限制，水上活動生意慘淡。「濕遊悠」創辦人梁淦銘（Cadman）表示，疫情期間開班數量大幅下降，但仍有不少市民已急不及待迎接初夏，故堅持繼續營運。

【疫市營商】疫情影響航空業　卡塔爾航空3大策略自救

【新冠肺炎】疫情拖累日本民宿業務　出售量半年內增6倍

限課堂人數　板與板保距離

每次開始直立板課堂前，會要求參加者先填寫健康申報表、量度體溫。為減低病毒傳播風險，濕遊悠限制課堂人數，又要求學員在下水前必須佩戴口罩、板與板之間保持2至3米的安全距離。

為減低病毒傳播風險，濕遊悠限制課堂人數，又要求學員在下水前必須佩戴口罩、板與板之間保持2至3米的安全距離。（受訪者提供圖片）

90後創水上歷奇公司　夥NGO開親子體驗班

疫情令其收入大受重挫，Cadman慨歎現時除了教班和上課外，其餘的時間只好不停接兼職幫補學費和生活。「有時我會在NGO幫忙帶領歷奇訓練活動，但隨着幼稚園、中小學停課，不少活動也喊停；只能再多找幾份兼職應付，又做過客貨車司機、滅蟲和派報紙等工作。」

但濕遊悠並沒有停下腳步，目前正籌備公司網頁，除了分享活動照片外，將新增網上報名系統，以及開拓網店業務，售賣充氣式直立板及初學者裝備配件等，從而鞏固以及增加顧客群和銷售額。Cadman認為，只要捱過這段非常艱難的時期，深信當新冠肺炎疫情完結後，生意就會逐步重回正軌。

記者：施雯雯

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