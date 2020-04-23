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【趣話財經】中行帶你買油輸清光　仲要扣你戶口錢倒貼？

股樓投資 16:09 2020/04/23

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昨日提及內地投資者買入中國銀行（03988）石油期貨產品「原油寶」，中行膽粗粗係期油期結最後一日結算，又係結算前一日停止客戶交易，最後負油價交收，成為全國話題。今日又有最新發展。昨晚中行網站再次確認，要用-37.63美元的價格結算「原油寶」。

用-37.63美元結算即係點？如果你係大約20美元「平過水」的油價，用6萬元人仔買入原油寶，按照結算價，6萬元凍過水之餘，仲要賠差不多10萬人仔，一來一回盛惠16萬人民幣。有內地朋友分享，買入原油寶的，有普通散戶，亦有中銀基層員工同前綫銷售人員，真正攬炒。

中行已經叫所有員工刪除包括係微信個人圈有關原油寶的宣傳，不過網上邊有秘密，今日筆者微信就瘋傳中行江西分行一篇《原油比水还便宜，中行带你去交易》的宣傳，仲話係「活久見的機會」（即機會千載難逢）。另外，翻查原油寶條款，如果唔找數，中行有權直接去扣你戶口錢，而且如果唔還錢，仲可以放你入政府的黑名單（徵信名單），以後連搭飛機都唔得。

從芝加哥商品交易所（CME）的數據可見，最後以-37.63美元結算的交易金額大約價值300億元，未知中行佔幾多，如果中行按照合約辦事，輿論估計一面倒鬧銀行，如果不按合約而由銀行負責部分或全部損失，股東又點會願意，今次中銀牌花生有排食。

話是話，中銀香港（02388）客戶2008年踩中雷曼迷債，阿媽中國銀行今次就送隻原油寶俾客戶，真係要諗諗係咪風水有問題。

撰文 : 謝克迪, CFA

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