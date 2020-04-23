  • 21°C
香港時間 : 2020423日 (四) 13:23
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【5G】中電信首季盈利跌2% 5G套餐用戶淨增加1200萬

金融經濟 12:40 2020/04/23

分享：

中國電信首季盈利下跌2%。

中國電信 （00728） 公布，截至3月底止首季度業績，期內收入為947.9億元（人民幣.下同），按年下跌1.4%；股東應佔溢利58.2億元，按年跌2.2%。截至3月底，移動用戶數規模約為3.37億戶，其中5G套餐用戶數約為1661萬戶，按季淨增加1200萬戶。

期內中國電信服務收入為 921.3億元，較去年同期上升 0.7%，經營費用較去年同期下降 0.9%，其中折舊及攤銷較去年同期增長 2.3%；網絡運營及支撐成本較去年同期上升 9.1%，增長的主要原因是本集團持續優化提升網 絡能力和質量，支撐新興業務快速發展，適度增加資源投入。

銷售、一般及管理費用較去年 同期下降14.7%，主要原因是集團持續優化銷售模式，加強營銷資源精確管理，提高營銷 資源使用效益，同時，現場營銷活動受疫情影響而減少，相關成本有所節省。

集團表示，未來將積極應對疫情影響，把握市場需求新變化，堅持用戶和市場導向，加快5G網絡共建共享建設，堅定推進雲網融合，深化改革與創新，深耕智慧運營，全面推進高質量發 展，努力為股東創造新的價值。

相關文章︰中移動5G上客理想升2.7% 股息率5.3厘下月除淨

【5G時代】中電信：計劃今年實現5G獨立組網全球首發商用

免費下載hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

編輯︰侯景成

香港股票 5G 中國電信（00728）

上一篇文章

【不續3年】馬時亨再獲委任為教大校董會主席　任期僅到今年底

下一篇文章

【中海外業績】中海外首季經營溢利跌25%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【油價走勢】3175期油ETF突轉倉9月股價照「腰斬」　3097跌12%（第三版）
【油價走勢】3175期油ETF突轉倉9月股價照「腰斬」　3097跌12%（第三版）
【原油寶】中行煞停原油寶交易 投資者控訴未能平倉錄巨虧
【原油寶】中行煞停原油寶交易 投資者控訴未能平倉錄巨虧
道指升456點納指漲3%　恒指夜期收市升31點（不斷更新）
道指升456點納指漲3%　恒指夜期收市升31點（不斷更新）
【國際油價】3175期油ETF突轉倉9月期油 為何股價即瀉4成？
【國際油價】3175期油ETF突轉倉9月期油 為何股價即瀉4成？
【期油ETF】3175發行單位單日增44%　大戶齊搬50億入場輸剩21億（第二版）
【期油ETF】3175發行單位單日增44%　大戶齊搬50億入場輸剩21億（第二版）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）