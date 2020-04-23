【5G】中電信首季盈利跌2% 5G套餐用戶淨增加1200萬

▲ 中國電信首季盈利下跌2%。

中國電信 （00728） 公布，截至3月底止首季度業績，期內收入為947.9億元（人民幣.下同），按年下跌1.4%；股東應佔溢利58.2億元，按年跌2.2%。截至3月底，移動用戶數規模約為3.37億戶，其中5G套餐用戶數約為1661萬戶，按季淨增加1200萬戶。

期內中國電信服務收入為 921.3億元，較去年同期上升 0.7%，經營費用較去年同期下降 0.9%，其中折舊及攤銷較去年同期增長 2.3%；網絡運營及支撐成本較去年同期上升 9.1%，增長的主要原因是本集團持續優化提升網 絡能力和質量，支撐新興業務快速發展，適度增加資源投入。

銷售、一般及管理費用較去年 同期下降14.7%，主要原因是集團持續優化銷售模式，加強營銷資源精確管理，提高營銷 資源使用效益，同時，現場營銷活動受疫情影響而減少，相關成本有所節省。

集團表示，未來將積極應對疫情影響，把握市場需求新變化，堅持用戶和市場導向，加快5G網絡共建共享建設，堅定推進雲網融合，深化改革與創新，深耕智慧運營，全面推進高質量發 展，努力為股東創造新的價值。

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編輯︰侯景成