90後創水上歷奇公司　夥NGO開親子體驗班

▲ 梁淦銘（Cadman）閒時喜歡玩直立板，藉水上破浪來遠離煩囂，於去年成立水上歷奇公司「濕遊悠」。（陳智良攝）

香港人生活節奏急速，工作負擔愈來愈沉重，不少上班族在公餘時間到郊外親近大自然，藉機放鬆緊張的心情。熱愛水上活動的90後梁淦銘（Cadman）年紀輕輕已身兼數職，肩負起替父親還債的責任。他閒時最喜歡玩「直立板」，藉水上破浪來遠離煩囂、划走煩惱，更於去年毅然成立水上歷奇公司「濕遊悠」，盼能在營營役役的生活中，尋覓片刻寧靜。

直立板（Stand Up Paddle Board）起源於夏威夷，是近年全球新興的水上活動。運動講求平衡，融入風帆、衝浪與划艇技術，划槳方法主要有趴、跪及企三種，即使不懂游泳的初學者也很易上手。有別於一般的衝浪板，其板身偏闊且大，一般長10至11呎。由於毋須依靠風浪起動，相對較靜態，而且速度較慢，不過也考驗平衡力，過程中更能訓練到手臂、核心肌肉和雙腳的力量。時至今日，直立板亦是一個競賽運動，香港和外國都有舉辦不同的賽事。

「濕遊悠」去年開業 獲品牌贊助

為了將直立板帶到社區，Cadman去年4月成立水上歷奇公司「濕遊悠」，讓更多人有機會接觸這項水上活動。由公司命名開始，已令他費煞思量，既要道出公司的宗旨又要易記。「『濕』字取自直立板的簡稱SUP，『遊』則指以貨車運載不同的直立板遊遍所有可「落水」的地方，最後『悠』指希望參加者可以放鬆心情，無拘束悠閒地投入活動。」

Cadman直言創業首重資金，開業大約花逾萬元。由於需要足夠的空間來存放直立板，活動過後又要風乾及保養，公司面積不能過細。Cadman與朋友合租葵涌的工廈單位，藉以減輕成本。

有了地方後就要購入直立板，Cadman指充氣型直立板售約三、四千元，還要添置大量救生工具。幸得師傅出手相助，成功從迪卡儂（Decathlon）等大型外國運動品牌零售商取得合作贊助，成功建立直立板學堂。

▲ 坊間的充氣型直立板售三、四千元，濕遊悠幸從迪卡儂（Decathlon）取得合作贊助，成功開業。（陳智良攝）

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開業初期遇上社會運動，其間曾一度面臨結業危機。Cadman努力吸引想紓解壓力的港人參加課程，目前平均每月營業額約1萬元，扣除基本開支，總算開始回本。由於希望讓更多人嘗試接觸直立板，現積極與非政府組織（NGO）合作，為草根家庭開辦直立板體驗班及親子課程。「只收成本，勉強足夠支付助教薪金、運輸和保養費。」

▲ 濕遊悠希望讓更多人接觸直立板，積極與本港的NGO合作，為草根家庭舉辦直立板體驗班及親子課程。（受訪者提供圖片）

宣傳方面，除了定時在Facebook（fb）和Instagram（IG）等社交平台宣傳，亦與不同的企業合作，包括Klook等平台。

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擬開師資課程 積極吸教練人才

Cadman笑稱，由於首次創業的資金有限，一直都只靠自己獨力營運，未來將開設師資證書課程，培育更多教練人才，暫時目標大約為20人。由於直立板運動操作簡單，初級及中級銅章課程都只需各1天的時間，課程主要教平衡和操作技巧，完成後可獲頒發香港直立板總會（HKSUPBA）的直立板訓練證書。而國際教練課程則需時4天，完成後可申請由美國獨木舟協會（ACA）所發出的證書，獲得基本的教練資格。

創辦人續進修 盼學以致用

目前，Cadman正於香港專業進修學校修讀社會工作高級文憑，希望將基本直立板課程滲入歷奇、輔導和活動後檢討元素。他盼望能學以致用，感染其他青年人勇敢克服難關，提升抗逆能力。未來希望透過申請坊間的慈善基金資助，以及尋找更多平台合作，以減輕營運成本及增加曝光率。

記者：施雯雯

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