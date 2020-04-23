【中海外業績】中海外首季經營溢利跌25%

▲ 中海外首季經營業務收入206.8億元人民幣，按年跌14.7%。

中海外 （00688） 公布首季營運數據，經營業務收入206.8億元（人民幣，下同），按年跌14.7%，經營溢利跌24.9%至56.1億元，主因疫情令結轉規模較去年同期減少，以及近期境外金融市場動盪，人民幣雙邊波動較大，首季產生匯兌虧損，而去年同期則為匯兌收益。

中海外中午收市報26.2元，升0.6%。

中海外表示，中央對經濟下行壓力與疫情影響而持續加大逆週期調節，確保經濟穩中求進，有利於房地產行業平穩健康發展。在疫情影響下，香港住宅市場交投放緩，惟剛性需求仍存在，長遠而言對香港樓市充滿信心。

期內，隨疫情在中國內地逐步受控，3月份的銷售回升，按年增加7%，首季累計完成合約物業銷售為597.2億元，按年下降11.7%，而新增總樓面面積64.7萬平方米，實際權益為48.7萬平方米。

截至今年3月底止，淨借貸比率則為39.4%。

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編輯：袁諾曦