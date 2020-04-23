  • 21°C
香港時間 : 2020423日 (四) 13:23
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中海外業績】中海外首季經營溢利跌25%

金融經濟 12:38 2020/04/23

分享：

中海外首季經營業務收入206.8億元人民幣，按年跌14.7%。

中海外 （00688） 公布首季營運數據，經營業務收入206.8億元（人民幣，下同），按年跌14.7%，經營溢利跌24.9%至56.1億元，主因疫情令結轉規模較去年同期減少，以及近期境外金融市場動盪，人民幣雙邊波動較大，首季產生匯兌虧損，而去年同期則為匯兌收益。

中海外中午收市報26.2元，升0.6%。

中海外表示，中央對經濟下行壓力與疫情影響而持續加大逆週期調節，確保經濟穩中求進，有利於房地產行業平穩健康發展。在疫情影響下，香港住宅市場交投放緩，惟剛性需求仍存在，長遠而言對香港樓市充滿信心。

期內，隨疫情在中國內地逐步受控，3月份的銷售回升，按年增加7%，首季累計完成合約物業銷售為597.2億元，按年下降11.7%，而新增總樓面面積64.7萬平方米，實際權益為48.7萬平方米。

截至今年3月底止，淨借貸比率則為39.4%。

相關文章：世茂房地產再配股集資逾23億元　1月時曾配股籌46億

【新股IPO】世茂房地產考慮分拆物管業務香港上市

【異動股】龍湖大股東折讓配售擬套現29億　股價挫7.9%（第二版）

免費下載hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

編輯：袁諾曦

香港股票 中國海外發展（00688） 經濟 人民幣 香港 中國

上一篇文章

【5G】中電信首季盈利跌2% 5G套餐用戶淨增加1200萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【油價走勢】3175期油ETF突轉倉9月股價照「腰斬」　3097跌12%（第三版）
【油價走勢】3175期油ETF突轉倉9月股價照「腰斬」　3097跌12%（第三版）
【原油寶】中行煞停原油寶交易 投資者控訴未能平倉錄巨虧
【原油寶】中行煞停原油寶交易 投資者控訴未能平倉錄巨虧
道指升456點納指漲3%　恒指夜期收市升31點（不斷更新）
道指升456點納指漲3%　恒指夜期收市升31點（不斷更新）
【國際油價】3175期油ETF突轉倉9月期油 為何股價即瀉4成？
【國際油價】3175期油ETF突轉倉9月期油 為何股價即瀉4成？
【期油ETF】3175發行單位單日增44%　大戶齊搬50億入場輸剩21億（第二版）
【期油ETF】3175發行單位單日增44%　大戶齊搬50億入場輸剩21億（第二版）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）