【疫市營銷】一風堂加推多款外賣拉麵　兼推期間限定會員優惠

▲ 香港一風堂宣布加推多款外賣拉麵及期間限定會員優惠，同時推出全新「黑咖喱沾麵」款式。(香港一風堂提供圖片)

新冠肺炎疫情下，各大食肆均力推外賣優惠「求生」。香港一風堂亦宣布加推多款外賣拉麵及期間限定會員優惠，同時推出全新「黑咖喱沾麵」款式。

香港一風堂現已提供拉麵外賣送遞及外賣自取服務，包括「橫濱家系豚骨拉麵」、「一風堂辣肉味噌拉麵」、「特製一風堂辣肉味噌拉麵」、「素拉麵」、「混麵」及多款精選拉麵，外賣自取價介乎76至92元。

經foodpanda及Uber Eats外賣平台訂購或外賣自取以下3款精選拉麵，更可享低至6折優惠，包括「函館鹽味拉麵」、「雞醬油拉麵」及「特製雞醬油拉麵」，前兩者外賣送遞價為46元，後者則是52元。

期間限定新品「黑咖喱沾麵」登場

另一方面，香港一風堂亦推出全新濃厚「黑咖喱沾麵」， 以惹味豚肉配上濃厚黑咖喱豚骨湯。會員更可享期間限定會員優惠，將透過手機應用程式收到「黑咖喱沾麵」電子優惠券，只要憑券由4月23日起至5月6日惠顧黑咖哩沾麵堂食或外賣自取，即可享第2客半價優惠。

Impossible Foods夥逾90餐廳 推「地球月」限定菜式

【疫市營商】eatigo推外賣自取服務 手機點餐高達50%折扣

【新冠肺炎】麥當勞買炒雙蛋系列套餐 即送威露士搓手液

責任編輯：蘇穎琪

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l