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世衛等抗疫組織遭入侵　洩露25,000個電郵及密碼

科技 12:42 2020/04/23

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新冠肺炎疫情肆虐，社會各界仍然致力抗疫。近日有消息傳出，不少抗疫組織遭黑客入侵，近2.5萬個電郵地址和密碼遭洩露，爆發網絡安全問題。

新冠肺炎疫情肆虐，社會各界仍然致力抗疫。近日有消息傳出，不少抗疫組織遭黑客入侵，近2.5萬個電郵地址和密碼遭洩露，爆發網絡安全問題。

據《華盛頓郵報》報道，監控網絡極端主義和恐怖組織的SITE團體發現，有不知名人士洩露國際抗疫組織的電郵和密碼。SITE發表報告顯示，被洩露電郵和密碼的組織主要來自美國國家衞生研究院（National Institutes of Health），一共有9,938宗。美國疾病管制與預防中心（CDC）佔6,857宗。世界銀行和世衞分別佔5,120宗及2,732宗。

＜＜【在家工作】移動設備用量增　保安漏洞更易見

＜＜美企拒向黑客付款　Tesla機密文件遭洩露

SITE執行董事Rita Katz表示，外洩的電郵和密碼被民粹主義者及極右派利用，並在美國討論區「4chan」上散佈，後來又發佈在Twitter、Pastebin網站，以及Telegram即時通訊軟件，傳播有關新冠肺炎病毒的陰謀論。

澳洲網絡安全專家Robert Potter指出，不少組織成員使用密碼的安全性不足，例如世衛有48位人員的密碼為「password」，其他用戶則使用人名或「changeme」等作為密碼。

責任編輯：李寶如

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