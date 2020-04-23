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季度投資主題︰基礎建設

金融經濟 12:24 2020/04/23

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著名投資者索羅斯（George Soros）曾經説過：「我認為經濟全球化和市場國際化是有有很多優點，但這並不足夠，因為市場無法照顧到社會的需求。」2019年被稱為全球「抗爭年」，多國民眾因不同的社會訴求而走上街。這證明了索羅斯的睿思，亦顯示了多國的社會需求未能滿足民眾的需要、社會的發展。

社會各種需求主要源於4個全球趨勢。

第一，全球城市化。根據世界銀行的數據顯示，全球的城市人口比例從1960年的34%上升至55%，並預計去到2050年，全球將有70%的人口居住在城市中。

第二，數碼化和氣候變化。5G科技推動了「智能城市」的願景。要達成此願景，各城市需要在收集數據、分析和規劃智能道路、分布式發電的數碼化電力網絡等作出建設。全球的氣候變化令基礎設施容易受到影響。根據麥肯錫（McKinsey & Co）的研究顯示，各國政府和基礎設施擁有人在氣候適應性方面的基建投資仍然不足，減低了氣候變化的預測性。

第三，貨幣政策效果減弱。減息和量化寬鬆可説是近十年來的特徵，但貨幣的增加並沒有驅動經濟增長和通脹於目標之上。因此，通過基建來增加財政支出以推動經濟成為誘因。

第四，貧富差距的加劇。通過教育、醫療保健、衞生、交通等形式的基建支出仍是社會財富再分配的重要機制之一。這可以促進社會流動，將勞動力和核心經濟連接及加強與弱勢社群的溝通。這些大趨勢都為基礎建設帶來機遇。

在低息的年代，基礎建設的價值基於吸引及持續的派息。但這也並不是沒有風險的，其主要風險主要於政治和技術風險。對於未來世界的基建投資機會，我們建議投資者分散焦點。在新興市場，可以考慮在交通、網絡和供水上的基建，而成熟市場貼放眼於可再生能源和數碼化方面。衡量好基礎建設的風險回報，相信能為投資者的資產組合帶來創收性的收益。

撰文 : 星展香港投資總監辦公室(北亞區)

欄名 : 星級展望

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