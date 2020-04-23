▲ 中國歐洲好友意大利擬索償8400億 料逾50萬人支持

繼美國密蘇里州就新冠肺炎疫情入稟，向中國政府索償，意大利亦加入「戰線」。意大利消費者權益保護協會發起聯署，計劃集體向中國政府索償，料50 萬人參加，並尋求在美國司法下聯合提告，索償或超過1,000億歐元（約8,400億港元）。

意大利通訊社Adnkronos報道，意大利消費者權益保護協會（Codacons）主席里恩齊（Carlo Rienzi）表示，由於意大利的消費者權益保護法例並不完善，正與美國法律公司研究，擬在美國提告，發起聯署讓全世界都可以參與。

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意媒報道，在意大利北部的滑雪勝地科爾蒂納丹佩佐（Cortina d'Ampezzo），一間近200年歷史的「郵務酒店」（Hotel De La Poste），已入稟意大利法院，向中國衛生部索償。

入稟狀顯示，酒店指摘中國政府延遲向世界衞生組織（WHO）通報疫情，導致意大利北部疫情嚴重，原定3月舉辦的高山滑雪世界盃決賽因而取消，令酒店蒙受巨大損失，中國政府應賠償。

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美國密蘇里州入稟控告中國瞞報疫情、處理不當，導致州內經濟損失慘重，並要求賠償，為美國首例。中國外交部回應稱，指控純屬惡意濫訴，十分荒唐，有違基本法理。

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