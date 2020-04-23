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【滙豐債仔】興隆石油倉儲碼頭股權 中石化擬收購

金融經濟 17:30 2020/04/23

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《路透》報道，中石化與新加坡興隆貿易公司進行初步談判，計劃收購興隆的石油倉儲碼頭股權。

中石化 （00386） 與新加坡興隆貿易公司進行初步談判，《路透》引述消息人士報道，中石化計劃收購興隆的石油倉儲碼頭股權，或借此為興隆提供資金。消息指，中石化正評估資產質素及成本，未知有意買入多少股權及收購價格。

中石化升0.5%，收報3.78元，成交3.6億元。滙豐 （00005） 收報38.7元，跌0.4%，成交6.3億元。

報道引述一位駐京中石化高管稱，本月較早時候，興隆曾接洽中石化，研究投資新加坡的環宇倉儲（Universal Terminal） 。據悉，興隆創辦人林恩強（Lim Oon Kuin）及其家族透過Universal Group Holdings持有該倉儲的41%，中國石油 （00857） 持有25%，其餘34%則在澳洲投行麥格理手中。

報道引述未公開的法院文件顯示，興隆欠23間銀行38.5億美元，並向法院申請延遲還債。

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編輯：吳敏芳

香港股票 中國石油股份（00857） 中國石油化工股份（00386） 商品 收購 貿易 新加坡 滙豐控股（00005） 石油

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