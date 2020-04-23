【零售寒冬】星展料本港全年零售銷售跌17%　零售商將加強澳門部署

▲ 星展銀行 （香港）香港及中國內地消費品行業分析師許明蕙預期，第二季本港化妝品及珠寶業的同店銷售續跌60%。

新冠肺炎疫情重創零售業，星展銀行 （香港）香港及中國內地消費品行業分析師許明蕙表示，受制於限聚令，相信疫情對本港零售業的影響較長，預期第二季化妝品及珠寶等行業的同店銷售續跌60%，本港零售銷售數據跌30%，又認為政府「防疫抗疫基金」對零售業整體的幫助不大。

香港零售業一向依賴旅遊業，許明蕙指，非必需消費品短時間不會有起色，由於預期疫情於7月完結，加上去年下半年低基數效應可作緩衝，料第三季零售銷售數據收窄至低雙位數，第四季或見正增長，估計全年零售銷售數據跌17%，明年則回升11%。

對於政府對零售業作出的補貼，例如每員工上限9000元工資資助。許明蕙表示，快餐及超市等勞動密集的行業會更受惠，但相信對化妝品及珠寶業幫助不大，約佔銷售僅1%至2%，反而現時更為注重削減成本。

她續指，本地零售商雖然將縮減香港的店舖網絡5%至10%，惟會在澳門加強部署，現時遊客佔澳門銷售逾70%，認為澳門可抵銷部份損失。

相對香港，中國零售業則較具抗疫力，許明蕙預計，今年零售銷售將會增長1%，明年有中單位數的增長。她又指，超市大賣場表現不俗，相信食品方面的電商業務每年將會持續增長約20%至30%。

零售股今日個別發展，莎莎 （00178） 、六福 （00590） 升逾2%，IT （00999） 及佐丹奴 （00709） 升逾1%，民生類的阿信屋母企CEC國際 （00759） 跌逾1%，優品360 （02360） 跌0.5%。

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編輯：袁諾曦