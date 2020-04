【美國疫情】質疑特朗普「神藥」 吹哨者被調職

▲ 美國總統特朗普早前力薦的「神藥」被廣泛使用,有專家警告非萬能藥,但隨後被調職。

新冠肺炎疫情持續,美國確診人數全球最高,超過84萬,總統特朗普早前力薦的「神藥」,惟有專家警告非萬靈藥後,疑隨後被調職,已尋求法律協助。

【美國疫情】特朗普或親自試藥 讚抗瘧疾藥為天堂禮物

【美國疫情】用特朗普「神藥」反而死得快?

路透社報道,抗疫的醫學專家之一的Rick Bright原是美國生物醫學高級研究和發展局(Biomedical Advanced Research and Development Authority)總監,周三(22日)發表聲明指,他最近遭調職,歸因於他曾警告應嚴格審查特朗普多次推薦的「神藥」。

聲明中提到:

「我有權拒絕提供未經測試的藥物予美國民眾。」

(“I rightly resisted efforts to provide an unproven drug on demand to the American public.”)

【美國疫情】病人求用特朗普「神藥」藥效不彰

【美國疫情】特朗普「神藥」存疑 CDC也不再推薦

特朗普力薦的「神藥」羥氯喹(hydroxychloroquine)原用於抗瘧疾,也有用於治療紅斑狼瘡和類風濕性關節炎,卻未有科學證據顯示有效治療新冠肺炎等呼吸性疾病;有研究更發現「神藥」無效,反令病人死亡率增加。

Bright曾在美國疾控中心(CDC)負責疫苗和療法研發,他指出,即使「神藥」未有科學認證,現在前線醫生已視之為「萬靈藥」,令人憂慮。

【美國疫情】紐約90%使用呼吸機病人死亡 在劫難逃

【美國疫情】死亡破4.5萬 白宮:準備迎接更多死亡

關於調職,Bright已尋求法律協助,據指,代表他的律師樓以處理吹哨者的案件聞名。

今次抗疫中的領軍人物美國傳染病專家福西(Anthony Fauci)則表示,得悉Bright調職,將會負責「非常、非常重要」的事務,但未有談及新職務。

【美國疫情】美疾控警告冬季可爆第二波疫情 較今次嚴重

【美國疫情】醫不到200人 美軍醫院船撤出紐約

在白宮記者會上,總統特朗普回應有關指控:

「我從沒聽過這個人。他說他被擠走,可能是,也可能不是。你需兼聽其他人的說法。」

(“I never heard of him. A guy says he was pushed out of a job. Maybe he was maybe, he wasn’t. You’d have to hear the other side.”)

【美國疫情】紐約要求停做心肺復甦 醫院逼爆容不下病人

【美國疫情】死亡人數恐大幅調高 擬包括療養院病亡者