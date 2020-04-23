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【美國疫情】質疑特朗普「神藥」 吹哨者被調職

環球社會熱點 12:19 2020/04/23

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美國總統特朗普早前力薦的「神藥」被廣泛使用，有專家警告非萬能藥，但隨後被調職。

新冠肺炎疫情持續，美國確診人數全球最高，超過84萬，總統特朗普早前力薦的「神藥」，惟有專家警告非萬靈藥後，疑隨後被調職，已尋求法律協助。

【美國疫情】特朗普或親自試藥 讚抗瘧疾藥為天堂禮物

【美國疫情】用特朗普「神藥」反而死得快？

路透社報道，抗疫的醫學專家之一的Rick Bright原是美國生物醫學高級研究和發展局（Biomedical Advanced Research and Development Authority）總監，周三（22日）發表聲明指，他最近遭調職，歸因於他曾警告應嚴格審查特朗普多次推薦的「神藥」。

聲明中提到：

「我有權拒絕提供未經測試的藥物予美國民眾。」

（“I rightly resisted efforts to provide an unproven drug on demand to the American public.”）

【美國疫情】病人求用特朗普「神藥」藥效不彰

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特朗普力薦的「神藥」羥氯喹（hydroxychloroquine）原用於抗瘧疾，也有用於治療紅斑狼瘡和類風濕性關節炎，卻未有科學證據顯示有效治療新冠肺炎等呼吸性疾病；有研究更發現「神藥」無效，反令病人死亡率增加。

Bright曾在美國疾控中心（CDC）負責疫苗和療法研發，他指出，即使「神藥」未有科學認證，現在前線醫生已視之為「萬靈藥」，令人憂慮。

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關於調職，Bright已尋求法律協助，據指，代表他的律師樓以處理吹哨者的案件聞名。

今次抗疫中的領軍人物美國傳染病專家福西（Anthony Fauci）則表示，得悉Bright調職，將會負責「非常、非常重要」的事務，但未有談及新職務。

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在白宮記者會上，總統特朗普回應有關指控：

「我從沒聽過這個人。他說他被擠走，可能是，也可能不是。你需兼聽其他人的說法。」

（“I never heard of him. A guy says he was pushed out of a job. Maybe he was maybe, he wasn’t. You’d have to hear the other side.”）

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