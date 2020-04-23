大新銀行有限公司（「本行」）為協助晉富客戶在波動市場中覓得良機，宣佈由即日起至2020年6月30日(「推廣期」)，VIP銀行服務推出多項財富管理禮遇，為客戶減低理財成本之餘，更隨時推送最新市場脈動，拉近客戶的創富目標，輕鬆成就夢想零距離。

節省理財成本 財富管理優惠零距離

大新銀行尊重晉富客戶的自主理財需求，為客戶提供簡易「e直通遙距申請」開戶，隨時隨地經手機應用程式拍攝身份證明文件及自拍進行身份驗證，遙距開立VIP銀行服務戶口，即開即用更享特優港元定存年利率、迎新獎賞及財富管理服務獎賞高達HK$22,000。

VIP銀行服務亦特設不同的交易費用優惠，助客戶控制交易成本以提高回報。客戶於推廣期內透過外幣兌換限價買賣服務，成功進行單筆指定外幣兌換交易達HK$50,000或以上(或其等值)，可享外幣兌換零差價優惠1。而客戶於分行完成資產組合檢閱後，可就其首HK$100,000(或其等值)之合資格投資基金認購金額尊享0%認購費。

投資致富，擁有穩健的資本條件而可以靈活調配最爲重要。推廣期内，選用專為高端客戶而設的PowerWealth靈活融資服務，不僅可靈活運用由定存至多種投資產品作資產抵押而產生的額外創富動力，更可尊享貸款年利率低至大新銀行同業拆息利率加1.3%、備用額高達資產值100%、免手續費 / 年費 / 月費優惠，以更低成本激活致富潛力，啟動個人及投資大計！

貼市資訊零距離

本行時刻為客戶推送最貼市資訊，互動的V-Prompt資訊服務，彷如隨身助理，助客戶抓緊投資機遇。客戶亦可透過嶄新「流動證券交易App+」的免費「策略選股」功能，進行數據化的基本及技術分析選股，自訂投資策略篩選心儀股票，體驗緊貼市場零距離！現全新證券客戶更可享首三個月買賣證券免佣無上限，同時成為VIP銀行服務客戶，在首三個月免佣期內成功執行最少一宗買賣證券交易，再獲享VIP額外三個月買賣證券免佣高達HK$7,500優惠。

借定唔借？還得到先好借！

本服務/產品並不是以歐洲聯盟的人士為目標。

投資涉及風險。上述優惠須受有關條款及細則約束，詳情請參閱宣傳單張或瀏覽www.dahsing.com/vip。

1每位客戶可享外幣兌換零差價優惠之累計外幣兌換交易金額上限為HK$150,000(或其等值)

(資料由客戶提供)