華潤捐贈自動感應消毒機及消毒液套裝 予全港約1,000間政府資助及津貼中學和小學 攜手齊心抗疫 守護未來棟樑

新型冠狀病毒肺炎於全球蔓延，全港學校自農曆新年假期後開始停課，許多學生期待復課，回到校園與老師、同學們一起學習。一年一度的中學文憑試前夕，華潤醫藥集團（03320）屬下華潤堂向全港約1,000間政府資助及津貼中學和小學，送贈自動感應消毒機及消毒液套裝，以支持學校做好疫情防控工作。

4月22日， 「守護未來棟樑 捐贈自動感應消毒機及消毒液套裝」 交接儀式於華潤國際物流中心舉行。教育局局長楊潤雄先生到現場視察，詳細瞭解防疫套裝的產品性能及操作說明。期間，由香港津貼中學議會主席潘淑嫻博士及香港資助小學校長會主席鍾麗金校長代表接受華潤集團捐贈防疫物資，隨後將陸續寄送至學校。

據悉，每份防疫套裝包含自動感應消毒機1部及500毫升乙醇消毒液2支，非接觸式噴灑設計，且免沖洗，可靈活裝置在學校不同位置，如門口、操場、走廊通道等，方便師生隨時清潔雙手，加強個人衛生。

華潤紮根香港八十餘載，在此艱難時刻與香港社會齊心抗疫，兩個月的時間內連續開展9場社會捐贈活動，旗下大消費業務始終維持平價惠民政策，供應優質可靠產品。此次捐贈冀望於復課前加強各所學校防疫措施，呵護師生健康。

▲ 「守護未來棟樑 捐贈自動感應消毒機及消毒液套裝」 交接儀式，出席代表包括香港津貼中學議會主席潘淑嫻博士(左一)、教育局局長楊潤雄先生(左二)、華潤集團職工聯誼會執行主任朱百如先生(右二)及香港資助小學校長會主席鍾麗金校長(右一)

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