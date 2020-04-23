中教：96%課程線上授課　疫情對業務影響輕微

▲ 中教投資者關係總監羅潤瑜（女）表示，住宿費僅佔集團收入約6%

肺炎疫情全球擴散，不少經濟活動停頓，打擊多個行業營運。中教 （00839） 管理層今在線上會議中表示，旗下課程已採線上授課，故未打算退款學費，認為唯一不確定性是住宿費，但由於其佔收入比例甚低，且營運成本有機會同時減低，料業務所受影響或輕微。

中教投資者關係總監羅潤瑜表示，旗下學生現時雖未正式重返校園，但96%課程於線上教授，參考過往沙士等疫情期間經驗，暫未有打算退還學費，並相信學生可於下月起返回學校上課。

水電等營運成本有所減少

羅潤瑜補充，各省份暫未就疫情期間的住宿費安排推出確實政策，形容該項收入具不確定性，惟住宿費只佔集團整體收入約6%，而即使退還住宿費，亦只涉及疫情困擾期間的數個月，加上停課期間水電等營運成本亦有所減少，所以業務衝擊或未算嚴重。

就下學年招生，羅潤瑜稱內地經濟尚見下行壓力，相信高考生普遍將希望繼續升學，減低在勞動市場面對的競爭壓力，故料招收額反而有機會上升。

中教截至2月底止6個月，純利5億元人民幣，按年大增66.1%，同時宣派末期息每股0.134元，較去年同期大增2.8倍。

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編輯：莫亦熙

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