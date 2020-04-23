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【美國疫情】特朗普轉軚反對 嫌佐治亞州過早復工

環球社會熱點 11:42 2020/04/23

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特朗普罕見發聲反對佐治亞州的復工計劃。但佐治亞州長懶理特朗普，表示會如期推進復工計劃。

美國的新冠肺炎疫情嚴峻，美國南部多個州分卻於疫情下宣布提早復工，佐治亞州於周五（24日）重開部分商店。一向主張加快復工挽救經濟的美國總統特朗普，卻罕有地發聲反對佐治亞州的復工計劃。但佐治亞州長懶理特朗普，表示會如期推進復工計劃。

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美國有綫新聞網絡（CNN）報道，屬共和黨的佐治亞州長坎普（Brian Kemp）早前宣布，周五（24日）重開美甲店、健身室等店舖，餐廳、戲院等場所則於下周一（27日）重開。

總統特朗普（Donald Trump）向來支持各州復工，但佐治亞州的復工計劃，甚至較特朗普本來提出於5月1日復工更急更進取。特朗普周三於白宮記者會上，竟轉軚表示強烈反對。

特朗普表示：

我強烈反對他（坎普）重開部分商店的計劃，這違反了對佐治亞州人民的首階段指引。

（I disagree strongly with his decision to open certain facilities which are in violation of the phase one guidelines for the incredible people of Georgia.）

特朗普指希望坎普做正確的事，強調如見到過份（egregious）的事情發生便會介入。CNN引述知情人士指，坎普在正式宣布復工的前一日已作決定，但並無事先知會特朗普和白宮。

CNN更引述知情人士指，特朗普與副總統彭斯（Mike Pence）周二（21日）曾致電坎普，對其宣布佐治亞州周五復工的計劃表示讚賞和支持，但周三卻態度突變。

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坎普則於社交網站Twitter回應指，欣賞特朗普在疫情艱難時期的無畏領導，但表示仍會按照白宮提供的指引推動州分前進，代表會繼續復工計劃。

坎普又繼續為復工的決定辯護，指有信心決定重開的企業將遵守營運的最低要求，及為員工和客戶的健康為先。

佐治亞州截至周三（22日），已有20,166宗確診的新冠肺炎病例，其中818名患者死亡。

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