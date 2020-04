【美國疫情】特朗普轉軚反對 嫌佐治亞州過早復工

▲ 特朗普罕見發聲反對佐治亞州的復工計劃。但佐治亞州長懶理特朗普,表示會如期推進復工計劃。

美國的新冠肺炎疫情嚴峻,美國南部多個州分卻於疫情下宣布提早復工,佐治亞州於周五(24日)重開部分商店。一向主張加快復工挽救經濟的美國總統特朗普,卻罕有地發聲反對佐治亞州的復工計劃。但佐治亞州長懶理特朗普,表示會如期推進復工計劃。

日媒:金正恩於北韓元山別墅避疫 保鏢疑染新冠肺炎

【美國疫情】紐約90%使用呼吸機病人死亡 在劫難逃

美國有綫新聞網絡(CNN)報道,屬共和黨的佐治亞州長坎普(Brian Kemp)早前宣布,周五(24日)重開美甲店、健身室等店舖,餐廳、戲院等場所則於下周一(27日)重開。

總統特朗普(Donald Trump)向來支持各州復工,但佐治亞州的復工計劃,甚至較特朗普本來提出於5月1日復工更急更進取。特朗普周三於白宮記者會上,竟轉軚表示強烈反對。

特朗普表示:

我強烈反對他(坎普)重開部分商店的計劃,這違反了對佐治亞州人民的首階段指引。

(I disagree strongly with his decision to open certain facilities which are in violation of the phase one guidelines for the incredible people of Georgia.)

特朗普指希望坎普做正確的事,強調如見到過份(egregious)的事情發生便會介入。CNN引述知情人士指,坎普在正式宣布復工的前一日已作決定,但並無事先知會特朗普和白宮。

CNN更引述知情人士指,特朗普與副總統彭斯(Mike Pence)周二(21日)曾致電坎普,對其宣布佐治亞州周五復工的計劃表示讚賞和支持,但周三卻態度突變。

【疫情搶米】30萬噸米囤積待變壞 越南限制出口惹禍

【油價負數】油商搏命覓地儲油 山洞都不放過

坎普則於社交網站Twitter回應指,欣賞特朗普在疫情艱難時期的無畏領導,但表示仍會按照白宮提供的指引推動州分前進,代表會繼續復工計劃。

坎普又繼續為復工的決定辯護,指有信心決定重開的企業將遵守營運的最低要求,及為員工和客戶的健康為先。

佐治亞州截至周三(22日),已有20,166宗確診的新冠肺炎病例,其中818名患者死亡。

【美國疫情】巨企蜂擁申中小企援助 特朗普:回水

【美國疫情】復工示威 特朗普粉絲搞鬼?

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷|立即訂閱送高達$480訂閱禮品