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東亞銀行支持中小企融資擔保計劃的百分百擔保特惠貸款 

都會情報 11:30 2020/04/23

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東亞銀行有限公司（「東亞銀行」或「該行」）日前宣布，透過香港按揭證券有限公司（「按揭證券公司」）旗下香港按揭保險有限公司（「按揭保險公司」）的中小企融資擔保計劃「百分百擔保特惠貸款」，為中小企業提供支援。有關貸款已於2020年4月20日起接受申請。

東亞銀行聯席行政總裁李民橋先生表示：「東亞銀行作為一間紥根香港的銀行，在過去百年的發展過程中，一直致力為中小企業客戶提供適切的支援，與他們攜手應對困難。新型冠狀病毒疫情正為他們帶來前所未見的挑戰，我們承諾會繼續提供幫助，以緩解中小企業的困難。」

東亞銀行總經理兼企業銀行處主管徐振文先生表示：「自疫情爆發以來，我們一直與中小企業客戶緊密接觸，並推出了一系列的支援措施，以助解困。透過參與按揭保險公司的中小企融資擔保計劃「百分百擔保特惠貸款」，我們將為中小企提供更靈活的財務支援。」

「百分百擔保特惠貸款」計劃詳情:

適用對象 各行業的中小企業
營運年期 借款企業在2019年12月底前，必須已營業至少3個月
貸款種類 非循環性質的貸款（月供還款）
貸款用途

貸款可用於：
•    支付薪金；
•    支付租金； 或
•    滿足即時的營運資金需求

貸款不可用於：
•    償還或重組借款企業的現有貸款
最長還款期 3年（即36個月）
還息不還本期(如有)     最長12個月-
最高貸款額  有關企業的6個月僱員薪金及租金總和或港幣400萬元，以較低者為準-
貸款利率  年利率為最優惠利率*減2.5%
擔保費/手續費     豁免

*按揭證券公司不時釐訂及公布的港元最優惠利率

中小企業在2021年4月19日或之前可提出申請。有關「百分百擔保特惠貸款」計劃詳情，請致電東亞銀行熱線 (852) 3608 1220 或親臨該行各分行查詢。

該行將繼續密切留意疫情發展，並因應最新狀況為紓困措施作出調整。

(資料由客戶提供)

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