【港元強勢】金管局連日接錢 為何有望撐起港股（訂戶專享）

港匯連日觸及7.75強方兌換保證，金管局兩日內4度出手合共接10億美元沽盤，向市場注資入逾77億港元資金。盡管資金湧港估計主要為套取港美息差的利潤，並非投資實體經濟或股樓資產，惟各行各業最終仍可望受惠息率趨降，熱錢短炒亦有機推升港股。

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