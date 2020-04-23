【港元強勢】金管局連日接錢 為何有望撐起港股（訂戶專享） 金融經濟 13:08 2020/04/23 分享： 港匯連日觸及7.75強方兌換保證，金管局兩日內4度出手合共接10億美元沽盤，向市場注資入逾77億港元資金。盡管資金湧港估計主要為套取港美息差的利潤，並非投資實體經濟或股樓資產，惟各行各業最終仍可望受惠息率趨降，熱錢短炒亦有機推升港股。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 【國際期油】期油價格坐上過山車 石油ETF經不起市場考驗（訂戶專享） 2020/04/22 【國際期油】期油價格坐上過山車 石油ETF經不起市場考驗（訂戶專享） 【國際油價】黑天鵝撞作一團 拆解油價-40美元之謎（訂戶專享） 2020/04/21 【國際油價】黑天鵝撞作一團 拆解油價-40美元之謎（訂戶專享） 騰訊500元目標價漸成共識 ATM主導港股從此不一樣（訂戶專享） 2020/04/20 騰訊500元目標價漸成共識 ATM主導港股從此不一樣（訂戶專享） 【經濟重啟】美歐經濟漸重啟 隧道盡頭還要走多遠?（訂戶專享） 2020/04/17 【經濟重啟】美歐經濟漸重啟 隧道盡頭還要走多遠?（訂戶專享） 美銀行疫市撥備1900億 港銀高息恐難保（訂戶專享） 2020/04/16 美銀行疫市撥備1900億 港銀高息恐難保（訂戶專享） 香港股票 減息 兌換保證 強方保證 香港金融管理局 歐洲央行 美國聯儲局 新冠肺炎疫情 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入