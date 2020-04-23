【美國疫情】紐約90%使用呼吸機病人死亡 在劫難逃

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情確診人數增至84萬，死亡人數超越4.6萬。美國疫情重災區紐約處境尤其悲慘。研究發現，紐約市一帶需要使用呼吸機的新冠肺炎病人，多近90%都難逃死亡厄運，65歲以上使用呼吸機病人生還率更低至只有3%。

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美國學者於《美國醫學協會期刊》（Journal of the American Medical Association）發表文章，研究追蹤了紐約市及長島12所醫院，3月初至4月初2,634名新冠肺炎病人的結果。

其中，553人不治死亡，死亡率達到21%，比率顯著高於美國整體，顯示紐約作為美國疫情重災區，情況尤其惡劣。

更悽慘的是，若只計算320名需要使用呼吸機的病人，死亡率高達88%；65歲使用呼吸機病人死亡率更達97%。

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新冠肺炎暫未有針對式藥物可以治療，重症患者往往都難免需要使用呼吸機。數字則反映了若病情嚴重到需要使用呼吸機，病人生還機會渺茫。研究人員指，這項發現與美國國內其他較小型同類研究結果相似。

不過，上述數字所示情況未必完整。研究原本合共追蹤了5,700名新冠肺炎病人，但3,066人在研究結束時仍在留院，結果未有計算在內。

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