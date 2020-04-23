【中行原油寶】建行交行今日起暫停原油產品新開盤交易

▲ 繼中行（03988）昨日暫停原油產品新開盤交易後，建設銀行（00939）及交通銀行（03328）也加入暫停行列。

繼中行 （03988） 昨日暫停原油產品新開盤交易後，建設銀行 （00939） 及交通銀行 （03328） 也加入暫停行列。建設銀行在內地發布公告，指鑑於當前的價格風險和流動性風險等因素，根據《中國建設銀行個人賬戶商品交易業務協議衵》相關規定，自公告日起，暫停賬戶原油Brent與賬戶原油WTI品種月度合約的開倉交易，持倉客戶的平倉交易不受影響。

建行另公告指，鑑於當前的價格風險和流動性風險等因素，該行有權調整賬戶商品交易業務WTI2006合約的到期處理時間和處理規則，對客戶到期未平倉持倉進行現金結算。該行建議，充分關注近期原油市場價格波動風險，可以在該合約到期前選擇主動平倉。

交行在內地發布公告，指鑑於當前原油市場價格風險和流動性風險等因素，根據《交通銀行記賬式原油業務協議》規定，今日（23日）起暫停記賬式原油產品的新開盤交易，現有持倉客戶的平盤交易不受影響。

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編輯：吳敏芳