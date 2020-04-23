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日媒：金正恩於北韓元山別墅避疫 保鏢疑染新冠肺炎

環球社會熱點 11:27 2020/04/23

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日媒：金正恩於北韓元山別墅避疫 保鏢疑染新冠肺炎

外媒日前報道，金正恩接受心臟手術後病危。北韓未有直接澄清事件，僅以官媒發放金正恩向敘利亞發電文的消息。日媒引述消息指，金正恩目前在北韓港口城市、出生地元山的「特閣」別墅避疫、自我隔離，因有保鏢懷疑染上新冠肺炎，或影響金正恩健康。

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朝中社報道，金正恩向敘利亞總統巴沙爾發電文，感謝阿薩德對前領袖金日成冥壽「太陽節」的祝賀。金正恩強調，巴沙爾的賀電「展現出朝敘的友誼及合作關係將進一步壯大。他又祝願巴沙爾身體健康，在職務上取得更大成功。

韓媒《中央日報》稱，東京新聞社引述日本高官和多名對朝消息人士表示，已確定金正恩在元山的「特閣」別墅，相信是自我隔離。該名高官認為，金正恩在4月11日主持完會議後，自行離開平壤。「特閣」是北韓最高領導人的專用別墅。

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東京新聞社引日本高官分析指出，金正恩在全國有數十幢別墅，「特閣」是他最滿意的一幢；整肅高官運動結束後，比起平壤，出生地元山令他更感到安全。該名高官相信，金正恩正在元山接受「某種治療」，但應該不是「病危狀態」。

美媒早前報道，金正恩接受手術後，情況危急。但中國和南韓官員則否認，指沒有證據顯示金正恩病危。南韓總統府強調，無偵測到北韓有異常情況；美軍將領也相信，金正恩仍完全掌控北韓的核武及軍隊。

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