美國證監會主席警告︰少沾手中概股

▲ 美國證監會主席警告︰不要將資金投入中概股

新冠肺炎疫情令環球市場動盪，美國證監會（SEC）主席克萊頓（Jay Clayton）表示，市場動盪過後投資者調整倉位時，將資金投入於美國上市的中國公司股票時要三思，因中國企業在公開信息方面存在持續問題。

克萊頓提醒，當看到來自新興市場的信息披露時，它可能看起來像是一份美國上市企業的報告，但「這可不是同一種投資」。

克萊頓發表相關言論之際，路透引述消息人士及相關文件顯示，美國部分議員及前官員正作最後努力，冀規勸美國政府中止將聯邦雇員退休金投資中國企業的計劃。

美國監管機構於周二時表示，中國在美上市企業應該「用簡單的英語強調風險，並以具體的方式加以討論相關風險。」報告重申，針對圍繞財務信息的性質及質量披露虛假信息的行為，包括財務報告和審計信息在內，SEC及其他部門在對非美國企業採取行動和強制執行方面存在重大困難。

在美國上市的中資公司瑞幸咖啡早前自曝財務造假，引起軒然大波，美國上市的愛奇藝（iQIYI，美：IQ）即遭沽空機構Wolfpack Research及渾水狙擊，而瑞幸事件亦引爆投資者對中概股的信心危機。

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責任編輯︰梁浩碩