【全球放水】憂「墜落天使」湧見 歐央行接受垃圾債作抵押

受新冠肺炎疫情影響，全球經濟受累，將會打擊企業債券的評級，預期短期將有大批企業債恐怕會變成為垃圾級債券。為免信貸成本攀升，引發金融市場動盪，歐洲央行周三宣布，接受銀行以垃圾債作為抵押來借貸，有跟隨美國聯儲局購買垃圾債的趨勢。

歐央行周三宣布，將放寬規定，接受銀行以一些垃圾級債券作為其貸款的抵押品。這是在疫情期間，為確保歐元區銀行能夠獲得央行資金而採取的最新措施。

OCED估計 明年或現近3000億美元「墜落天使」

歐央行表示，要獲得抵押品資格，這些債券必須在4月7日被評級為投資級，措施預期持續到2021年9月。這意味着，即使意大利的主權債評級被下調，或企業債券被降至垃圾級，銀行仍可以繼續使用這些債券作為歐央行貸款的抵押品。

受累疫情，經合組織（OECD）今年2月估計，將有價值約2,750億美元的非金融企業債券，於明年會失去投資級別最低要求的BBB級，而淪為「墜落天使」（Fallen Angel），這意味着銀行不能利用這些債券資產作為歐洲央行融資。

在以往，當歐央行向銀行提供融資，銀行必須提供公債或其他企業債作抵押。正常情況下，這些債券必須高於某一評級，如果公債或企業債被降至垃圾級，則不能作為抵押，這會限制銀行的放貸能力，並可能迫使銀行出售這些債券，進一步打壓經濟活動。歐央行接受部分「墜落天使」債作為抵押，就是要避免債息一下子抽升，引發金融市場波動。

儲局關始買垃圾債 市場估歐央行跟隨

歐央行的舉動，正跟隨美國聯儲局的步伐。本月初聯儲局推出2.3萬億救助方案，其中包括買入近日被降信貸評級至垃圾級的企業債，以及買入追蹤垃圾債的ETF。

相關文章：【史無前例】聯儲局推2.3萬億救助方案 瞄準中小企兼掃垃圾債

於此輪救助方案下，聯儲局將會買入3月22日前、仍然是BBB-/Baa3級別，但及後被降低評級至BB-/Ba3的非投資級別債券；另外亦會買入追蹤垃圾債的ETF，是儲局歷史上首次買入垃圾債。聯儲局此舉被視為針對受疫情影響的「墮落天使」，提供信貸流動性。

歐央行接受垃圾債作抵押的舉動，引發市場猜測歐央行或最會效仿聯儲局購買垃圾債的做法，最快或會在下周的議息會議決定。

責任編輯：錢家鋒

免費下載hket App，關注「全球疫情實時動態」：https：//bit.ly/2wGePSQ

外圍分析無間斷 立即訂閱送高達$480訂閱禮品： https：//bit.ly/3e81nrK